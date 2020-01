GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Enfin le Giugliano Calcio il rentre chez lui Stade De Cristofaro il y a quelque temps, il a été rendu à l’équipe et à la ville. Présentez le président du LND Cosimo Sibilia et le maire Antonio Poziello. L’exécutif Luigi Sestile, frère du défunt patron Salvatore Sestile, a pris la parole: “Nous avons l’un des plus beaux stades de Campanie, nous nous assurons de le voir toujours plein”.