Giugliano-Roccella 3-2, les tigres deviennent fous à De Cristofaro

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Deuxième course saisonnière dans le «A. De Cristofaro “pour le Giugliano Calcio, les tigres au premier rendez-vous ont passé le Marsala deux par un et maintenant ils veulent faire un rappel pour maintenir leur position en séries éliminatoires. D’un autre côté, cependant, l’équipe calabraise de Roccella, adversaire du 22e tour du Groupe I de Serie D, ne peut se permettre d’autres faux pas en vue de la sécurité.

GIUGLIANO FAIT LA COURSE, MAIS LES PASSES ROCCELLA

Départ véhément des tigres, dans les 15 premiers ‘est un monologue des garçons de M. Agovino, cinq tentatives mais le but ne vient pas. A 4 ‘une tête de Esposito se termine légèrement sur le côté, puis essaie Beef mais son tir est une proie facile pour le gardien. Le jeune Filogamo était un grand protagoniste, le nouvel achat de Giugliano à 15 ‘a touché l’avantage, il a d’abord engagé Scuffia avec une volée, puis s’est légèrement éloigné du corner suivant. Après un début difficile, Roccella essaie de réagir, mais le nombre de bébés tigres ne court pas de dangers particuliers. Peu après une demi-heure, Achik rattrape le joker du dimanche, abattu de loin par l’attaquant calabrais qui glisse au carrefour des pôles, Mola ne peut rien faire à l’occasion. Avec une grande ruse à 40 ‘Tommaso Manzo remporte un penalty, l’attaquant expert a atterri dans la zone par Mbaye. Esposito ne fait aucune erreur depuis les onze mètres, rééquilibrant le score. La première fraction qui se termine par une égalité, regrette au domicile de Gialloblè pour un score qui va sans doute un peu serré aux garçons d’Agovino.

ÉQUIPES DE 10, POLE ET BIS ROCCELLA

Roccella démarre mieux en seconde période, après quelques minutes d’un but annulé par Leveque puis c’est Mola qui sauve les hôtes avec une belle intervention sur une tête serrée de Perkovic. A 60 ‘, l’ingéniosité de Logoluso, déjà admonesté, commet une faute au milieu de terrain qui lui coûte le deuxième jaune, Giugliano en dix hommes. Essayez de profiter de la formation de l’hôte immédiatement, Malerba met fin à une mauvaise action chorale puis Liviera sur une action de coin frappe la pole à Mola battue. A 75 ‘, les invités prennent les devants, Perkovic est le plus rapide de tous à détourner un centre de Leveque. Giugliano tente de rester dans le match, une tentative démesurée de la nouvelle Ferrara entrée, puis à 86 ‘naïveté de Faiello qui commet une mauvaise faute sur Tarascio et termine le match prématurément. Une fois la parité numérique restaurée, les oursons poussent à la recherche d’égaux. En fin de compte, tout se passe, dans le match nul de 93 ‘de Giugliano avec une merveilleuse conclusion acrobatique de La Ferrara, puis à la fin, la jambe d’Esposito arrive qu’avec un tir depuis le bord de la zone, il dessine le coin où le gardien de but ne peut pas atteindre. De Cristofaro explose et à la fin de la course, il célèbre sa deuxième victoire à domicile dans le “nouveau stade”.