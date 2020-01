Giugliano, un point de vue arrive de Bénévent: les détails

Photo intéressante de la Giugliano, qui accueille de Benevento l’attaquant né en 1998 Biagio Filogamo.

Elevé dans les Samnites avec d’excellents résultats dans la formation Primavera, ce qui l’a conduit de manière stable au groupe disponible pour la première équipe, lors de la dernière saison de janvier, il a été prêté à vibonese en Serie C, où il vient de récolter 3 apparitions. Dans la première partie de ce championnat, il était en force à Picerno, toujours dans Lega Pro, sans jamais trouver d’espace. Filogamo repart donc de D et Giugliano, pour enfin tenter d’affecter même les “grands”.

Ci-dessous, l’annonce officielle du partenariat Gialloblù:

Le FC Giugliano 1928 a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Biagio Filogamo à Bénévent. Une longue négociation pour un footballeur né en 1998 avec un avenir sûr et qui a tout le désir de faire ses preuves. Attaquant de course, tout le nul dans la jeunesse des Sorcières dans lequel il a fait la différence pour l’incroyable objectif moyen.

Le saut du printemps au professionnalisme au cours de la dernière année et demie ne s’est pas passé comme espéré avec Vibonese et Picerno, mais les qualités du garçon n’ont jamais été remises en question par les professionnels. Pour cette raison, la négociation a été si longue pour le président Luigi Sestile et le DS Mango: Filogamo a été arraché aux meilleurs clubs de Serie D et à de nombreuses équipes de Serie C, de tous les groupes, à la recherche d’un pourboire. Cependant, Filogamo a choisi Giugliano et Giugliano a choisi Filogamo dans un mariage qui, nous l’espérons, durera et apportera des objectifs et des succès.