Giuntoli: «Qu’est-ce qui rendait Carpi effrayant, mais je ne pouvais pas dire non à Napoli» | Serie A

Cristiano Guintoli, ds du Naples, il a rappelé à Il Resto del Carlino ses années à Carpi: “Ce n’est qu’aujourd’hui que j’aurai reçu une centaine de messages et photos de cette nuit il y a 5 ans sur mon mobile, j’ai encore le frisson de penser à ce que nous avons fait”

5 ANS ONT PASSÉ – “Il me semble avant-hier. Le matin, j’ai reçu les messages et les photos de beaucoup de ce groupe de” fous “, Castori, Canepa, le patron et le président. Il y a encore un peu d’émotion, je l’avoue , pour y penser. C’était une histoire incroyable. “Je pense que le groupe s’est assemblé et a grandi chez lui avec le maillot Carpi pour 7080 millions d’euros sur le marché. Je retourne, je pense à Sportiello et Laurini, à Memushaj que j’ai pris pour 5 000 euros quand il était à Aoste. Gagliolo Je l’ai vu par accident pendant que j’allais voir Kabine. Anglais qui vaut maintenant 25 millions, mais je pourrais continuer pendant une heure. ”

SUR LE «CARPI DEI MIRACOLI» – J’avais fait un calcul: dans les matchs joués déjà en première année de B avec un seul point nous avions une moyenne de 2,10 par course. J’ai dit à Bonacini: si nous obtenons 10 buts de moins que l’an dernier, nous passons à A. Il m’a immédiatement mal regardé, mais alors … “

À L’ARRIVÉE À NAPLES – “Je ne pouvais pas dire non à Napoli. Bonacini était exceptionnel, il ne m’a même pas demandé la sanction prévue dans le contrat. Il était immédiatement malade mais après il a compris, entre nous il restait une profonde estime et amitié, je l’aime”.