Gladbach-Cologne suspendu en raison de l’ouragan ＇Sabine＇

Le match correspondant au 21e tour de la Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Cologne a été suspendu par l’ouragan ‘Sabine’ et ses éventuelles conséquences climatologiques. C’est ce qu’a déclaré le club local dans un communiqué qui a publié où il a déclaré: “vous ne pouvez pas garantir une sortie sûre pour les fans”.

02/09/2020 à 16:17

“Au cours de la période précédente et pendant le match, le Service météorologique allemand ne s’attend pas à des tempêtes à Mönchengladbach. Mais à la fin du match, la tempête menace et le pire est attendu pour la nuit. Le Borussia, selon le conseil municipal, les pompiers, la police et la Ligue allemande de football (DFL) a décidé d’annuler le match “, a déclaré le club.

Pour l’instant, le Bayern-RB Leipzig a prédit à 18h30 et n’a pas été suspendu et devrait jouer normalement, car Munich ne devrait pas affecter la tempête.

L’ouragan «Sabine» ou également connu sous le nom de tempête «Ciara» a également forcé aux fédérations de football des Pays-Bas et de la Belgique de suspendre tous les matches prévu pour ce dimanche car ils devaient provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 120 kilomètres à l’heure. En Angleterre, le Manchester City-West Ham Il a été suspendu pour la même raison.