Gladiateur-Gelbison 0-1, le capitaine Uliano décide du derby du salut. L’arbitre déplaît à la fois

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE). Défi du salut à «M. Piccirillo “entre gladiateur et Gelbison, derby de Campanie valable pour la vingt et unième journée du groupe Serie D groupe H. Deux équipes se battant pour éviter les éliminatoires, les nerazzurri arrivent au défi avec trois points d’avance sur le rossoblu.

QUELQUES PERTES, TELLEMENT GARRA

Premier départ de la course pour les hôtes, à 12 ‘puissant tir de Vitiello rejeté par un Cefariello prudent. Excellent équilibre sur le terrain, les hommes de Borrelli tentent de se rendre dangereux mais d’abord Odjè puis Del Sorbo sont très bien contractés par l’arrière-garde en visite. Le Rossoblu répond avec Marin et Tedesco, dans le premier cas le gardien réactif tandis que dans le second la défense Nerazzurri a anticipé l’attaquant au dernier moment. Conclusions de Caruso, légèrement sur le côté, et de Tedesco, le ballon repoussé par la défense. Gelbison essaie de mettre la flèche mais le Gladiateur garde bien le terrain et répond coup par coup. Dernière secousse de la première mi-temps à 47 ‘avec un arrêt de Mautone sur Odjè.

LE CAPITAINE LE DÉBLOQUE

Protestations de Salerne au début de la seconde mi-temps, Mautone a atterri dans la surface à 49 ‘mais l’arbitre a lâché. A 54 ‘, l’Allemand Fusco s’engage sur un ballon de football placé puis, quelques minutes plus tard, les invités sont à deux pas de l’avantage. Passe décisive de De Gregorio pour Tandara, frappe soudaine et sauvetage in extremis de Maraucci, également aidé par son gardien qui garde le ballon hors de portée. Le réseau d’invités est dans l’air, et arrive à l’heure à 59 ‘avec un bon échange entre l’allemand et Uliano, le capitaine du rossoblu ne laisse aucune issue à Fusco. Moulinet de changements, rythme de course fragmenté qui favorise clairement ceux appelés à gérer l’avantage. À 68 ‘, un ballon sensationnel échoué par Gelbison, filtrant la zone pour Onda qui tergiverse et frustre ainsi une excellente opportunité. Le Nerazzurri a répondu à la 72e minute avec un centre insidieux de Rekik qui traverse toute la zone et manque presque la déviation volante de Di Paola.

EPISODES DOUBLES, PROTESTATIONS FORTES

Trois tours de mains plus tard, Fusco choisit Tandara. A 77 ‘de protestation également pour les hôtes, Del Sorbo détenu dans la zone par Cassaro mais pour l’arbitre il y a faute de l’attaquant, malgré les protestations véhémentes des Nerazzurri. Auparavant, c’était Gelbison qui avait protesté contre un épisode douteux dans la région. A 95 ‘dernier tressaillement, Sorrentino reçoit dans la surface et est coupé par le défenseur, pour l’arbitre il n’y a pas d’extrêmes pour le penalty. En fin de course, donc, victoire pour les invités, résultat qui permet aux garçons de Squillante d’engager le Gladiator au classement, cependant, les controverses ne manquent pas pour plusieurs épisodes qui ont déplu aux deux équipes.