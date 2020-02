Gladiateur pour le rachat à Piccirillo, Agropoli sèche pendant 2 mois mais contre les cloches qui tendent

Derby campanien en vue du salut lors de la 22e manche du championnat Serie D groupe H, les Nerazzurri de gladiateur héberger le feu arrière Agropoli.

POINTS DE SALUT

Les hommes de Borrelli, après le KO il y a une semaine contre Gelbison, veulent absolument retrouver le succès entre les murs d’amis pour reprendre le salut de mars. Les dauphins, quant à eux, jeûnent pour des victoires depuis plus de deux mois, la dernière fois depuis le 17 novembre contre Nocerina, puis seulement des défaites et un match nul contre Foggia il y a quelques semaines. L’Agropoli est appelé à un test de fierté pour essayer de garder le discours du salut toujours ouvert, l’aire de jeu est maintenant de six longueurs, tandis que le Gladiateur dans les dix dernières courses n’a récolté que 9 points et se trouve maintenant près de la zone chaud sur un pied d’égalité avec Nardò et Gelbison. Le défi du match aller, dans la région de Salerne, a été résolu avec un nombre égal de filets blancs.

DERBY CAMP SURPRIS CHIFFRES

Malgré une saison jusqu’ici malheureuse, Agropoli contre des adversaires de Campanie voyage avec une performance respectable, en 5 matchs joués contre des adversaires de la même région 8 points sont arrivés, le résultat de deux victoires, deux paires et une défaite. Pour les garçons de M. Borrelli, au contraire, la tendance inverse, en fait en 5 matches n’a joué que deux égales et trois défaites contre des rivaux de Campanie.

LA VOIE DU GLADIATEUR

LE CHEMIN D’AGROPOLIS

LE CLASSEMENT