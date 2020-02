Gladiator-Gravina 2-0, nerazzurri brisent la “malédiction” et reviennent aux trois points de Piccirillo

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE). Au «M. Piccirillo ”le salut du défi très important pour la gladiateur, les Nerazzurri ont la possibilité de trouver les trois points entre les murs amis et de s’étirer sur l’aire de jeu. Pour le 24e tour de la groupe H de Serie D arrive sur le territoire de Caserte le Gravina.

LA ROSE SAUVE LA GRAVINE, FUSCO RÉACTIVE

Premières minutes d’équilibre substantiel, quelques saccades puis à 8 ‘tentative de Marzano bloqué par La Rosa. Le Nerazzurri a protesté à 23 ‘pour un contact entre Odjè et le numéro un des Pouilles, l’arbitre ne voit aucune faute. Au fil des minutes, les hôtes prennent le terrain, qui à 27 ‘font un pas en avant: grande action chorale, le ballon passe des pieds de Di Paola à ceux d’Odjè, l’offensive extérieure met dans une belle zone ballon pour Marzano qui, favorisé par le voile de Strianese, trouve sans faute deux fois les gants de La Rosa. Sur les boucliers aussi le numéro un nerazzurri, Fusco, qui à 35 ‘oppose le gros à une diagonale sans faute du bombardier Santoro. La première mi-temps se termine avec des filets blancs à Piccirillo.

UN-DEUX GLADIATEUR

Gravina démarre fort en seconde période, une belle occasion à 54 ‘pour Santoro qui de la limite engage Fusco. Premiers changements mais le jeu ne se débloque pas, les nerazzurri veulent les trois points mais ils ne peuvent pas rayer l’arrière des Pouilles. A 75 ‘sur coup franc, le jeu est débloqué: Di Paola bat et le capitaine Di Pietro se démarque dans la surface, la tête est péremptoire et ne laisse aucune place à La Rosa. Réponse immédiate de Gravina, sur l’action ciseaux suivante de Coulibaly désamorcée par Fusco. Double changement pour le Gladiateur, qui gère l’avantage et tient à distance les raids des Pouilles. En pleine récupération, les hôtes ferment les comptes: le centre de Strianese et le tir précis de Sorrentino, le premier but des Nerazzurri pour lui. Le défi de Piccirillo se termine à zéro, après quatre mois, il revient pour gagner à domicile le Gladiateur qui porte un coup important en termes de sécurité.