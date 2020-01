Gladiator, l’embauche officielle d’un jeune attaquant de Teramo

Après l’engagement entre les postes de Antonino Fusco de Picerno (Cliquez ici pour plus de détails), le gladiateur élargit encore son parc Under.

La société Nerazzurri a en effet communiqué l’achat auprès de Teramo purement et simplement de l’attaquant Mario Strianese, classe 2001 utilisable depuis l’aile ou au centre du département avancé. Strianese, issu de la formation Berretti des Abruzzes et également cultivé dans les secteurs de la jeunesse de Benevento et Avellino, fera face à sa première expérience parmi les “grands” du Groupe H de Serie D.