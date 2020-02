Gladiator, une belle initiative caritative des fans mariés par le club: les détails

Initiative louable de groupes organisés de partisans de la gladiateurc’est-à-dire Intérieur bleu noir et Brigade Spartacus, qui a lancé une collecte de fonds pour aider le petit Manuel.

Geste marié en totalité par le club Nerazzurri, qui à travers la note officielle que nous rapportons ci-dessous a partagé l’initiative qui sera mise en scène au prochain tour contre le Gravina:

Le A.S.D. Gladiator 1924 promeut la belle initiative des groupes Black Blue Inside et Brigata Spartaco. A l’occasion du match contre Gravina, les ultras de Saint-Marin ont organisé une levée de fonds dans le but d’aider le petit Manuel, actuellement hospitalisé au service d’oncologie pédiatrique de Naples pour une maladie rare. Le père Luigi est un fan noir-bleu et suit très souvent le gladiateur. De toute la société des présidents Mattia Aveta et Giacomo De Felice va le maximum de soutien pour une juste cause, afin que Manuel guérisse et revienne encourager Gladiator au stade “Piccirillo”. Allez Manuel, nous sommes tous avec toi!