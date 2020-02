Glenn Murray signe un nouvel accord d’un an avec Brighton & Hove Albion

L’attaquant anglais de Brighton, Glenn Murray, célèbre le troisième but de son équipe lors du match de football de Premier League anglaise entre West Ham United et Brighton et Hove Albion au London Stadium, dans l’est de Londres le 1er février 2020. (Photo de Glyn KIRK / .) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec des contenus audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en parallèle des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par GLYN KIRK / . via .)

Brighton & Hove Albion a confirmé que l’attaquant Glenn Murray avait accepté de prolonger son contrat avec les Seagulls jusqu’en 2021.

L’expérience prouvera vital

L’expérience de Murray au plus haut niveau sera vitale pour Brighton au cours de la seconde moitié de la saison, alors qu’ils cherchent à rester à l’écart de la zone de relégation.

Sous la direction de Graham Potter, le joueur de 36 ans a vu ses minutes sur le terrain. La saison dernière, il a joué tous les 38 matchs de Brighton en Premier League, alors que cette saison, il n’en a disputé que 17, en commençant seulement quatre.

Cependant, il s’avérera un ajout utile dans la seconde moitié de leur campagne. Il a marqué 29 fois au cours des deux dernières saisons, un exploit impressionnant pour un attaquant de son âge.

Brighton est actuellement en position précaire au-dessus de la zone de relégation. Ils sont assis avec 26 points, à seulement deux points devant West Ham United à la 18e place.

Ce qui fut dit

Parlant de son attaquant acceptant un nouvel accord sur le site officiel de Brighton, Potter a déclaré: “Je suis ravi que Glenn ait accepté ce nouveau contrat, et c’est celui qu’il mérite. Il l’a grâce à ce qu’il peut apporter à l’équipe et à l’équipe.

«Tout le monde sait ce que Glenn apporte à ce club, et il est un membre important de l’équipe – sur et en dehors du terrain – et il l’a montré en abondance samedi à West Ham.

«J’ai toujours dit qu’il avait un grand rôle à jouer ici. Il est heureux et installé ici, il aime ce club, et il a été le meilleur professionnel sur et en dehors du terrain. Il se maintient dans une forme fantastique et cela demande beaucoup de dévouement. »

Pendant ce temps, le joueur de 36 ans a déclaré qu’il devait rester en forme pour conserver sa place du côté de Brighton, après avoir entamé leur match nul 3-3 avec West Ham la dernière fois.

“J’attends avec impatience la deuxième moitié de la campagne maintenant – tout ce que je dois faire de mon point de vue personnel est de m’assurer que je suis en forme et prêt à partir quand le gaffer a besoin de moi.

«C’était agréable d’être de retour sur le côté et sur la feuille de match le week-end, j’ai travaillé dur sur le terrain d’entraînement et j’ai fait des exercices supplémentaires de course et de finition avec Neal [Maupay] et Aaron [Connolly].

“Heureusement, j’ai eu ma chance le week-end, j’ai duré toute la partie et j’ai aussi marqué le but.”

Photo principale

