Gnabry étonne avec un autre Londres qui hante alors que le Bayern coule Chelsea

Date de publication: Mardi 25 février 2020 9h52

Serge Gnabry est revenu à Londres avec un autre affichage obsédant dans la capitale, alors que ses deux buts ont aidé le Bayern Munich à battre Chelsea 3-0 en Ligue des champions.

L’ancien jeune d’Arsenal Gnabry et le finisseur en arc Robert Lewandowski ont été punis deux fois Chelsea avec des combinaisons mortelles un-deux pour assurer une victoire complète dans l’ouest de Londres.

Le patron du Bayern, Hansi Flick, a déclaré que le tueur à gages polonais Lewandowski était “sous la forme de sa vie” dans la préparation de ce match aller des huitièmes de finale, et le joueur de 31 ans a dûment tapé un troisième chez les Bavarois endémiques.

La misérable soirée de Chelsea a été aggravée par un carton rouge pour Marcos Alonso, qui a été licencié après qu’un examen de l’arbitre assistant vidéo eut statué qu’il avait frappé Lewandowski dans le visage.

Les Bleus seront également privés de Jorginho pour le match retour à Munich le 18 mars, après que le milieu de terrain italien ait récupéré un carton jaune bon marché pour dissidence.

Lewandowski a porté le total de sa saison à 43 buts en 39 matchs avec le club et le pays, mais en réalité, ce sont les deux passes décisives de l’attaquant tout terrain qui ont scellé BayernLa victoire.

Gnabry n’a jamais atteint le grade à Arsenal malgré ses talents, mais il est devenu un ailier maraudeur de la plus haute qualité au Bayern.

Le joueur de 24 ans a inscrit ses 16e et 17e buts d’une campagne de club déjà extrêmement fructueuse.

Chelsea était de loin la partie la plus heureuse pour atteindre l’intervalle avec les scores dans l’impasse.

Kingsley Coman a décoché un tir large, Lewandowski a fait deux arrêts rapides de Willy Caballero et Thomas Muller a frappé la barre avec un joli en-tête.

Les Bleus ne sont cependant pas sans chance, Olivier Giroud se dirigeant vers la cible mais via le gazon, le rebond supprimant toute piqûre dans l’effort.

Ross Barkley a raté une croix avec Mount tapi sans marque au centre, et Alonso a coupé à l’intérieur avant de dessiner une solide parade de Manuel Neuer.

Le Bayern n’était pas d’humeur à perdre plus de chances après le revirement et a rapidement pris le contrôle.

Le premier Lewandowski réduit son action de façon très altruiste, pour poser l’ouvreur sur un plateau d’argent pour l’ancien artilleur Gnabry.

Le glissement de chance de Cesar Azpilicueta a laissé les Bavarois derrière la défense à domicile, et Lewandowski s’est mis au carré quand il aurait pu tirer à la maison.

La passe habile de l’attaquant polonais a cependant permis à Gnabry d’exploiter facilement et presque dès que le Bayern était en tête, il a doublé cet avantage.

Lewandowski a dérivé vers l’aile gauche, a effleuré une tête à l’intérieur pour Gnabry – il a couru sur le ballon et a de nouveau nourri son attaquant.

Et une fois de plus Lewandowski a renvoyé le compliment, avec Gnabry en course avant de faire passer le ballon dans le coin le plus loin devant un Caballero irréprochable.

Andreas Christensen a eu la chance de ne pas concéder de pénalité pour un handball, mais le Bayern ne s’est pas vu refuser un troisième but.

Alphonso Davies a couru sur la gauche et a recruté Lewandowski pour un tap-in, le braconnier polonais ne devant pas se voir refuser son but obligatoire.

Un immobile Frank LampardLe visage était tout aussi froissé que ses bras croisés dans la pirogue de Chelsea, le patron des Blues étant bien conscient du genre de performance miraculeuse qui est maintenant nécessaire pour atteindre les quarts de finale.