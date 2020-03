Godín, chaque jour moins protagoniste, prévoit de quitter l’Inter

Diego Godin il a signé l’été dernier pour le Inter avec une prémisse claire: pour mener le ‘nerazzurra’ derrière dans le retour du club lombard à l’élite par la main de Antonio Conte. Après neuf saisons de performances éprouvées dans le Athlète de Madrid, le «Well Beloved» considérait l’Uruguayen comme la pièce idéale pour donner de l’expérience et de la force au bloc «interista» rajeuni. Cependant, le passage du temps a dilué cette illusion initiale.

16/03/2020 à 13:41

CET

SPORT.es

Tant et si bien qu’en Italie, ils désignent déjà la centrale de Charrúa, avec un contrat jusqu’à l’été 2022, pourraient quitter Milan après la fin de cette saison. L’adaptation de Godin Cela a été plus difficile que prévu. Habitué à jouer dans l’immeuble 4-4-2 de Simeone, il a été difficile pour l’Uruguayen de prendre le pas derrière trois centrales qui caractérisent Conte. Et un style dans lequel, en plus, les défenseurs sont invités à participer davantage au développement du jeu.

Bien qu’au départ Conte Il lui a donné quelques minutes pour faciliter son intégration, combinant également des jeux de repos pour respecter son physique, la vérité est que ces derniers temps son rôle a diminué. Avec Skriniar y Depuis Vrij consolidés sur l’axe de l’arrière, en troisième position ils ont gagné en importance Bastoni y D’Ambrosio. Un défenseur central de 20 ans et un latéral converti, respectivement.

Donc, Godin Il a participé à 16 des 26 matchs disputés par l’Inter cette année. Dans huit d’entre eux, il a bénéficié de 90 minutes, les mêmes matchs que ceux auxquels il est resté sans participer. A 34 ans, le joueur central uruguayen vit ses dernières années dans l’élite et repense son avenir.