Godín retourne en Uruguay après avoir terminé la quarantaine avec l’Inter

L’Uruguayen Diego Godín, défenseur de l’Inter Milan, est rentré en Uruguay après avoir terminé la quinzaine de quarantaine à Milan, Le club milanais, troisième classé en série A, a fait savoir ce mercredi.

Près de Godin, aussi le Belge Romelu Lukaku, le croate Marcelo BrozovicNigérian Victor Moses, l’anglais Ashley YoungSlovène Samir Handanovic et danois Christian Eriksen ils sont rentrés chez eux, la série A étant interrompue depuis le 9 mars dernier en raison de l’urgence du coronavirus.

Le vétéran de la défense uruguayenne a été mis en quarantaine pendant quinze jours, tout comme le reste de ses collègues, après le positif de Daniele Rugani, de la Juventus, club avec lequel l’Inter avait mesuré quatre jours auparavant. Pour le moment, le positif de n’importe quel joueur de l’équipe interista n’a pas été confirmé.

Comme il n’y a eu ni compétition ni entraînement pendant cette période en raison de la pandémie de coronavirus, qui a déjà causé plus de 6 800 décès et plus de 69 000 personnes infectées, les footballeurs ont le droit, s’ils le souhaitent, de rentrer chez eux.

D’autres interistas, comme l’Argentine Lautaro Martinez ou espagnol Borja Valero, ils ont décidé de rester à Milan même après la quarantaine, a informé l’Inter EFE.

Avant l’interruption, l’équipe Antonio Conte Il était troisième au classement de Serie A, était un demi-finaliste de la Coupe d’Italie et se préparait à affronter Getafe lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa.