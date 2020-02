GOL Christian Eriksen à l’Inter Milan contre. Ludogorets LIVE: le premier but du Danois pour le 1-0 pour la Ligue Europa | VIDEO Europa League

Mis à jour le 20/02/2020 à 14:49

Christian Eriksen est arrivé plus tôt cette année dans l’espoir de décrocher un poste dans le Inter Milan et quelques-uns ont réussi. Antonio Conte lui font déjà confiance et le match contre Ludogorets pour la 32e finale de Ligue Europa Il n’a pas déçu.

Dans un match qui semblait plus que clos pour les Italiens, les Danois ont réussi à se retrouver avec Romelu Lukaku et trouver l’espace pour la phrase 1-0 dans le Ludogorets Sable.

Le casting réalisé par Antonio Conte fait ses débuts dans la deuxième compétition européenne la plus importante après avoir échoué à surmonter la phase de groupes de la Ligue des champions, prêt à conquérir le titre international qui reste à gagner.

Les Neroazzurri Ils veulent reprendre le chemin du triomphe après deux défaites consécutives, qui ont compromis leurs objectifs dans leurs principaux objectifs au niveau national: 0-1 avant Napoli et 2-1 contre Latium, pour la Coupe d’Italie et la Serie A, respectivement.

La chute de Rome est partie Inter troisième au tableau du Calcio avec 54 unités, en duel direct avec le Latium (56) et la Juventus (57) pour le cu scudetto ». L’équipe milanaise cherche également à être un finaliste de la coupe en Italie, mais pour cela il doit inverser l’avance des Napolitains en demi-finale. Cependant, Conte et ses dirigeants ont les yeux rivés sur Ludogorets.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE