GOL Maxi Gómez 2-0 Barcelone vs. Valencia LIVE: définition subtile avant Ter Stegen par LaLiga | VIDEO Espagne

Mis à jour le 25/01/2020 à 11:47

On a beaucoup parlé de la proposition de Quique Setién, nouvel entraîneur du Barça, dans la précédente Barcelone contre Valence à Mestalla au 21 LaLiga Santander. Et c’est que malgré avoir la plus grande possession du ballon et une grande domination avec des passes au milieu de terrain, cela n’a pas servi à gagner le ches.

La première équipe de Barcelone Il est reparti les mains vides de sa visite au Valence. Premièrement, peu après le début de la seconde mi-temps, Jordi Alba a commis un but et à 77 ′ l’attaquant uruguayen Maxi Gómez était responsable de mettre la cerise sur le gâteau pour 2-0 d’Albert Celades.

Dans un bon contre, Maxi Gomez il a reçu le ballon seul et avant la sortie du gardien BarceloneMarc-André ter Stegen n’avait pas de meilleure idée que de mettre le ballon de côté. Tout Mestalla a explosé en condamnant les intentions catalanes de partir avec une victoire à portée de main.

Désormais, le «Barza» – qui pourrait perdre la pointe de la Liga si Madrid marque un point contre Valladolid – il n’a plus qu’à se préparer pour le match de jeudi contre Leganés pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

