GOL Salah à Liverpool contre. Manchester United LIVE: passe Alisson et course spectaculaire 2-0 à la dernière minute en Premier League | VIDEO Angleterre

Mis à jour le 19/01/2020 à 13:31

Un classique fermé est mieux apprécié lorsqu’il y a des buts à la dernière minute. Mohamed Salah marqué à la minute 93 2-0 de Liverpool sur Manchester United pour lui Premier League Classic joué à Anfield.

United était plus sur les derniers soupirs de la rencontre dans le lieu des “Reds”, mais il ne l’a pas compris. Lors d’une des dernières attaques, un tir de Mata en position avancée a été bien conclu par Alisson, qui en a profité pour fournir une passe spectaculaire à Salah.

L’Egyptien a fait ce que le manuel exigeait: accéléré avec le ballon, enduré le défenseur rival et l’a emporté dans la mêlée à définir avant le départ de David De Gea, qui cette fois n’a pas pu empêcher la chute de son but.

Avec ce but, Liverpool a remporté une victoire de plus sur le seul rival qui avait pris des points si loin de sa campagne en Premier League. Les ‘Reds’ totalisent 64 points (avec un match de moins) et sont 16 points au-dessus de City.

En savoir plus sur le football international …