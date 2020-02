Gold répond aux barbes de West Ham: «Regardez ce que vous aviez»

Date de publication: vendredi 7 février 2020 9:22

West Ham copropriétaire David Gold a insisté sur le fait que le club “montait” malgré son plongeon dans la zone de relégation de la Premier League.

Gold et ses collègues chefs de club sont venus pour des critiques croissantes à la suite de la reconduction récente de David Moyes.

Mais malgré la grande impopularité du déménagement du club d’Upton Park au stade de Londres, Gold a maintenu qu’il n’avait aucun regret.

Gold a déclaré aux journalistes: «Nous avons maintenant un stade qui en contient 60 000, dont 35 000.

«Nous comprenons qu’il y a eu des difficultés avec le stade, mais vous n’avez qu’à revenir en arrière et regarder ce que vous aviez à West Ham.

«Quand j’étais petit fan, tout ce dont je me souviens, c’est d’un club de football dans l’ancienne deuxième division, toute ma jeune vie c’était dans l’ancienne deuxième division.

“Au moins, c’est en Premier League maintenant. D’accord, nous avons maintenant quelques problèmes, mais dans l’ensemble, nous progressons. »

Gold, 83 ans, a ajouté qu’il reste convaincu que le club peut atteindre son objectif déclaré de football européen régulier.

“Vous aimeriez le faire dans cinq ans, ce que nous espérions arriver”, a-t-il admis.

“Mais ce n’est pas parce que nous avons retiré tout l’argent et sommes partis à la Barbade pour nous asseoir au soleil.

«Je n’ai pas reçu un sou de salaire ou de dépenses de West Ham depuis 10 ans. Je connais des propriétaires ou des directeurs généraux qui gagnent 3 millions de livres sterling par an, et plus. »