Golden Boot 2020: Inmobile et Lewandowski Cristiano Ronaldo parmi les 10 meilleurs buteurs européens sans Lionel Messi | PHOTOS | NCZD Reste du monde

Mis à jour le 03/02/2020 à 06:10

Le pain de chaque week-end. La saison 2019-20 continue son cours dans les grandes ligues, et avec cela aussi la lutte pour garder le 2020 Golden Boot. Les footballeurs du monde entier commencent à marquer des buts qui les aident à grimper dans les classements des meilleurs buteurs, et ce week-end n’a pas fait exception.

Cristiano Ronaldo Il a converti deux pénalités et égalé un record de la Juventus, marquant pour le neuvième match consécutif, de sorte que les dirigeants de l’Italien Sere A se sont remis d’une défaite inhabituelle en marquant la Fiorentina dimanche 3-0. D’autre part, Ciro Immobile a également obtenu un doublé lors de la victoire 5-1 de la Lazio contre SPAL.

Dans une saison spectaculaire, l’attaquant italien continue de rompre avec la Lazio, et au point que c’est maintenant presque impossible pour des joueurs comme Jamie Vardy et Romelu Lukaku dans le combat pour remporter le Golden Boot. Son plus proche poursuivant est le Bayern Munich polonais, Robert Lewandowski.

Il convient également de mentionner que, dans la classification fournie par le portail Web «Transfermarkt», la Lionel messi Il n’apparaît pas dans le top 10, se classant au 12. Par conséquent, dans cette note, nous avons décidé de vous montrer le top 10 des joueurs qui tenteront de conserver le Golden Boot de cette année. D’autres qui n’apparaissent pas sont Kylian Mbappé et Mohamed Salah.

