Goldsmith meilleur objectif moyen, Carlevaris aux commandes. Voici le classement

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Sept objectifs, souvent décisifs pour le sort des Giugliano Calcio, pour le jeune attaquant Antonio Orefice jusqu’ici une saison passionnante en maillot jaune et bleu. Dans sa première année dans le meilleur championnat national amateur, la classe ’00 confirme les bonnes choses qui avaient déjà été entrevues dans celle d’Aversa in Excellence.

LE HAUT DU GROUPE I

Dans le groupe I, c’est le sous-ensemble le plus prolifique, à une altitude de 7 buts, Giacomo Graziano (’99) de Corigliano suivi de 5 et un groupe de jeunes terribles menés par Vincenzo Sabatino (’00) de San Tommaso, puis Mattia Felici (’01), Erdis Kraja (’00) et Cristian Langella (’00) de Palerme, Daniele Di Bari (’01) de Marina di Ragusa et Simone Giliberti (’01) de Nola.

LE MEILLEUR BOMBE BÉBÉ DE D

L’attaquant de Gialloblè est sixième au classement général dans les 9 groupes du plus haut championnat national amateur, en premier lieu il y a Andrea Carlevaris (’00) de San Luigi Calcio (groupe C) et Muhamed Olawale (’99) de Ponsacco (groupe E) qui a jusqu’ici marqué 9 buts. Suivez de près, avec 8 sceaux, Michele D’Ausilio (’99) de l’Arconatese (groupe B), Amine Chakir (’00) de Legnago Salus (groupe C) et Dorin Sirbu (’99) de Calcio Flaminia (groupe E).

OBJECTIF MÉDIA, CHANGER LE CLASSEMENT

Les classer selon l’année de naissance, donc en premier lieu parmi les baby-bombers les plus prolifiques du D on retrouve Carlevaris, complétant le podium Amine Chakir et Antonio Orefice. Quant à l’objectif moyen, un petit changement dans le classement, que nous rapportons ci-dessous:

1 – Goldsmith 7 buts, un toutes les 143 ‘

2 – Olawale 9 buts, un toutes les 148 ‘

3 – Sirbu 8 buts, un tous les 193 ‘

4 – Chakir 8 buts, un tous les 200 ‘

5 à 8 buts, un toutes les 230 minutes

6 – Carlevaris 9 buts, un tous les 259 ′