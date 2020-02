Goleada pour suivre le sillage de Benfica

Goleada de Porto à domicile pour suivre la piste du leader, à sept points de distance, dans un match où les buts ont pris pour arriver mais quand ils sont arrivés ils étaient doubles. Les buts de Corona, Telles et Soares donnent aux dragons l’espoir d’attraper Benfica.

01/02/2020 à 21:15

CET

Jesus Burgos

Vicoria Setubal

Porto

Vitoria Setubal:

Makaridze, Jubal, Jorge, Pires, Silvio, Mansilla (Pinto, 76 ‘), Semedo, Bessa, Zequinha (Vilela, 70’), Guedes (Hachadi, 62 ‘) et Carlinhos.

Porto:

Marchesin, Manafa, Mbemba, Marcano, Telles (Ferreira, 75 ‘), Corona (Baro, 59’), Uribe, Sergio Oliveira, Luis Díaz, Otavio et Soares (Zé Luis, 68 ‘).

Buts:

0-1 M. 39 Couronne. 0-2 M. 44 Telles. 0-3 M. 48 Soares. 0-4 M. 91 Luis Díaz.

Arbitre:

Manuel Mota T.A .: Carlinhos / Manafa et Sergio Oliveira.

Incidents:

Match correspondant au 19e tour de la Première Ligue, disputé à l’Estadio de Bonfim devant 12 000 spectateurs.

Total du domaine des visiteurs qui n’a pas réussi à ouvrir le tableau de bord jusqu’à ce qu’il ne reste que cinq minutes pour la marche vers le tunnel du vestiaire. Ils l’ont fouillé avec insistance pour trouver des bandes mais la défense locale était en sécurité et les joueurs de Sergio Conceicao ils n’ont cessé de tomber, encore et encore, en hors-jeu. Jusqu’aux cinq dernières minutes, l’interdiction s’est ouverte. Premier Couronne avec un tir de volée de l’avant, après une bonne balle accrochée à la zone dans une faute. Mais, sans même le temps de palper, Telles Il a reçu et contrôlé dans la course un grand changement de jeu de sorte que, choisi dans la région, il a défini la combinaison longue avec un tir puissant. Atterrissez entre les vingt-deux protagonistes, sur le chemin des vestiaires.

La deuxième mi-temps a commencé comme la première s’est terminée, avec un but. Une belle passe pour l’espace pour la course de Soares, il n’a pas réussi à attraper le gardien de but local et l’attaquant n’a eu qu’à le pousser. Grosse erreur dont Porto a profité et prolongé le score. De là, un carrousel de changements des deux côtés, l’un cherchant à ne pas ralentir et l’autre, au moins, à réduire les distances, mais l’inexactitude, le gameplay et la fortune ont gardé le résultat jusqu’à la remise, où Luis Diaz signé le 0 à 4 définitif.