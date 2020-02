Gomez lance un avertissement aux rivaux de Liverpool alors que Mane revient en force

Date de publication: dimanche 16 février 2020 3:39

Sadio Mane’s le retour à la forme physique fournit une impulsion psychologique qui pourrait se révéler inquiétante pour les rivaux restants de Liverpool, Joe Gomez a prévenu.

L’attaquant sénégalais Mane a quitté le banc pour réaliser un beau but gagnant en tant que champion élu de Premier League Liverpool bat Norwich 1-0 dans des conditions d’essai à Carrow Road.

Les Reds ont décroché leur 17e victoire de haut vol successive à Norfolk, repoussant Storm Dennis autant que les Canaries.

Mane a surmonté un coup mineur pour revenir à l’action et pourrait maintenant commencer le voyage de la Ligue des champions mardi à l’Atletico Madrid, avec le défenseur Gomez chantant l’impact de retour de l’attaquant dangereux.

«Quel joueur il est; il vous donne un regain de confiance quand il arrive et psychologiquement pour une autre équipe ce n’est pas sympa », a déclaré Gomez.

«Il est énorme et il est apparu pour nous en tant de moments cette année et il l’a fait encore une fois.

“Toutes les différentes manières et différentes formes d’objectifs, cela montre sa qualité et nous avons eu la chance de le voir sortir du banc, mais c’était évidemment à cause de sa blessure.”

Liverpool vise un premier titre de haut niveau depuis 1990, tandis que les Reds restent dans la course pour conserver leur couronne de Ligue des Champions et pourchasser la gloire de la FA Cup.

Avec la Coupe du Monde des Clubs déjà dans le sac, l’équipe de Jurgen Klopp pourrait encore tout balayer devant eux – et Gomez admet que le moment est venu de capitaliser sur le travail de terrain le plus robuste.

“Nous avons eu la pause hivernale et maintenant, c’est la fin du parcours”, a déclaré Gomez au site officiel du club de Liverpool.

«Nous savons à quel point cette série de jeux est importante, car c’est une période intense de la saison et c’est vraiment le moment critique.

“C’est la partie la plus importante et vous construisez simplement les fondations du début de la saison à cette période ici.

«Nous avons la chance d’avoir l’équipe que nous avons et tout le monde devra jouer son rôle pour nous faire franchir la ligne d’arrivée.

“Le temps était difficile, évidemment le vent n’est pas agréable en sautant pour des ballons en l’air et ainsi de suite, mais les deux équipes avaient la même chose.

«Ils l’ont eu dans cette direction en première mi-temps et nous l’avons eu de différentes manières en seconde.

“C’est juste une partie intégrante. Évidemment, ce n’est pas confortable parfois et vous pouvez mal juger les choses, mais cela fait partie du jeu et nous avons tous les deux dû y faire face. »