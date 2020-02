Gomez: ‘Nous faisons l’histoire d’Atalanta, voici notre force. Nous voulons la Ligue des champions, avec Valence … ‘| Serie A

So Papu Gomez, Milieu de terrain de l’Atalanta, s’est entretenu avec DAZN après la victoire 2-1 contre la Roma: “Rêver est la force du groupe depuis quelques années, l’envie de vouloir en faire toujours plus, pas de s’installer. Tout cela nous pousse à donner plus. Blindé quatrième place? L’objectif est d’entrer en Ligue des champions, on aime ça, ça nous donne du prestige et aujourd’hui c’était une belle victoire contre une équipe importante. C’est une jolie brique que nous mettons. Rimonte? C’est mental, nous sommes physiquement en place et nous continuons à courir jusqu’à la fin, c’est l’un des secrets, nous ne sommes jamais morts. Nous devons apprendre à mieux gérer le jeu. Le meilleur cadeau? D’accord aujourd’hui, c’est mon anniversaire, mercredi sera un bon match et nous espérons faire un bon résultat. Aujourd’hui, c’était beaucoup de choses. Selfie avec Ilicic? Nous sommes maintenant de grands amis, ces dernières années nous avons fait l’histoire d’Atalanta. Il n’est pas social, je vais le poster (rires). ”