Gonzalo Jara est un nouveau joueur de Morelia »Prensaf Fútbol

Vendredi 31 janvier 2020

Le défenseur national, Gonzalo Jara, a été confirmé comme un nouveau renfort des monarques Morelia du Mexique, après s’être déconnecté des Estudiantes de La Plata. Ce sera le cinquième chilien à porter le maillot de l’équipe «Canary» après l’incorporation de Jorge Valdivia.

Une autre bombe sur ce marché des transferts a annoncé le Monarcas Morelia de la ligue mexicaine en confirmant la signature de Gonzalo Jara, qui arrive d’Estudiantes de La Plata. La Coupe du monde et double champion d’Amérique avec le “ Red ” poursuivra sa carrière à l’étranger et rejoindra le groupe de Chiliens qui défendent les couleurs de l’équipe dirigée par Pablo Guede, laissant derrière les rumeurs de son éventuelle arrivée à Everton de Viña del Mar ou Colo Colo.

Le défenseur de 34 ans arrive pour la première fois sur les terres aztèques après une carrière réussie au Chili et à l’international. Jara a eu une longue passe à l’étranger après avoir joué à Colo Colo, où il a fait le saut en 2009 au West Bromwich Albion d’Angleterre.

Entre la Premier League et le Championnat, il avait presque six ans, où il a également joué à Brighton et à Nottingham Forest. Il a ensuite franchi une brève étape en Bundesliga, où il a joué pendant une saison à Mayence 05. En 2016, il est retourné au Chili pour jouer pour l’Université du Chili et par la suite se connecter aux étudiants.

Un problème avec le personnel d’entraîneurs de cuerpo Pincha a provoqué la déconnexion de “Jarita” du club argentin, tombant finalement dans la ville de Michoacán et rejoignant Morelia. Dans «La Monarquía», il partagera un vestiaire avec les nationaux Sebastián Vegas, Martín Rodríguez, Rodrigo Millar et son grand ami Jorge «Mago» Valdivia.

Avec une expérience dans @Bundesliga_ES et @premierleague, Bicampeón de América et deux fois Coupe du monde avec @LaRoja, Bienvenue dans la monarchie, Gonzalo Jara! 🇨🇱👑 pic.twitter.com/3zHeNWsLcI

– Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 31 janvier 2020