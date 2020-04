Gonzalo Villar “Mon idole est Iniesta”

Le milieu de terrain rom Gonzalo Villar a assisté à ses abonnés Instagram répondre à des questions sur sa carrière.

L’Espagnol a choisi “Don Andrés Iniesta” lorsqu’il a été interrogé par une référence du football. De plus, le footballeur de 22 ans arrivé à Rome en janvier dernier, Il a expliqué comment son adaptation aux costumes romains a été: “Je pensais que ce serait plus difficile car ils sont tous des fissures et ils nous ont rendu la tâche super facile Carles (Pérez) et moi. “

Comme l’ancien joueur du Barça, Murcie a rejoint l’équipe italienne sur le marché des transferts précédent après avoir performé à Elche. Valence n’a pas exercé le droit de premier refus qu’il avait sur Gonzalo Villar, mais il envisage toujours dans le contrat 15% d’une future vente du milieu de terrain.

Jusqu’au moment, VIllar a joué 4 matchs avec le maillot “giallorossa”, 1 d’entre eux comme starter dans la victoire des Roms contre Cagliari (3-4) dans laquelle les Espagnols ont joué un rôle de premier plan.