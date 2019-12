Google a partagé ce "doodle" en raison de la technologie de la veille de Noël

Google Célébrez Noël dans le monde entier. A quelques heures de la veille de Noël, le moteur de recherche a dédié ce doodle sur toutes les pages du réseau.

"Peu importe comment vous choisissez de célébrer, c'est la saison pour profiter des vacances pendant la plus belle période de l'année!", explique le moteur de recherche Internet sur sa page griffonnages.

Il griffonner Il a la forme d'une couronne de l'Avent, avec trois bougies allumées, qui symbolise la veille au début de la veille de Noël.

(Google)

Il griffonner On le verra dans toute l'Amérique du Sud, ainsi que dans une grande partie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En Asie et en Océanie, il sera vu par plusieurs pays.

Comme cela a été fait les années précédentes, Google Profitez du mois de décembre pour publier plusieurs griffonnages par rapport aux vacances de fin d'année, donc d'autres sont attendus dans les prochains jours.

