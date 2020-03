Google Maps | Applications | Que signifie chacun des points colorés sur la carte? Vue sur la rue | Smartphone | Viral | Tutoriel | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 03/04/2020 à 20:06

Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle il y a des cercles célestes sur la carte? Google Maps C’est l’une des applications les plus utilisées pour connaître un certain site, pour organiser notre itinéraire et jusqu’au prochain voyage en sauvegardant la diversité des lieux touristiques sur une carte créée par nous-mêmes. C’est aussi un outil qui aide à savoir dans quelle rue nous nous trouvons, à quoi ressemble ma maison de Street View et à voir combien de temps nous prendrions si nous voulions aller à un certain endroit.

De nombreux conducteurs ont tendance à utiliser Google Maps, par exemple, pour connaître les itinéraires alternatifs pour surfer sur le trafic. Mais ce ne sont pas les seules choses que vous pouvez faire sur la carte.

L’application est remplie d’une série de symboles de différentes couleurs qui signifient une certaine chose. Savez-vous vraiment ce que c’est?

Chacun des points Google Maps a à voir avec un endroit spécial. (Photo: Google)

Si vous vérifiez Google Maps, vous aurez alors remarqué un groupe de cercles de différentes nuances trouvés sur la carte. Que signifient-ils? Ici, nous vous disons:

Orange: toutes sortes de restaurants pour manger et boireBleu: BoutiquesSaumon: SantéBleu: DivertissementPourpre: ServicesGris: Services civils et religieuxVert: ParcsCeleste: Transports

Mais pas seulement ça. Google Maps Il montre également une série de lignes colorées qui sont très frappantes et vous devez savoir ce que sont les choses:

Les lignes orange indiquent que le trafic est lent. Vous pouvez emprunter cet itinéraire si vous pouvez attendre entre 5 minutes du trajet normal. Par contre, les lignes rouges de Google Maps sont à l’opposé. Évitez de prendre ces rues s’ils vous trouvent dans une voiture car cela signale qu’il y a de la congestion automobile. Et les bleus? Ils indiquent simplement qu’il y a un transit assez fluide et que c’est l’itinéraire le plus approprié que vous devriez prendre. Vous en verrez beaucoup plus aux petites heures et même aux heures de pointe.