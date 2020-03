Google Maps | Apprenez la signification du cercle jaune avec une étoile blanche sur Google Maps | Cercle jaune | Etoile blanche | Carte | Vue sur la rue | Favoris | Mexique | Colombie | Chili | Argentine | Équateur | Pérou Technology

Google Maps C’est l’application des cartes en ligne que la plupart utilisent pour savoir quelles rues parcourir, connaître leur destination, déterminer combien de temps il faudra pour se rendre à un endroit et même déterminer si vous voulez prendre un taxi ou un bus et les itinéraires les plus rapides . L’application comporte plusieurs signes qui expliquent certaines fonctions. Vous êtes-vous demandé sa signification?

Actuellement Google Maps Il vous permet de visualiser non seulement les routes, mais aussi de pouvoir suivre tout votre itinéraire en réalité augmentée afin de ne pas vous perdre à pied ou en voiture.

Mais il existe un certain nombre d’icônes que beaucoup de gens ont tendance à confondre ou qu’ils n’ont jamais vues. Savez-vous quel est vraiment le logo d’un cercle jaune avec une étoile blanche qui apparaît sur la carte Google?

Ici, nous expliquons vraiment ce qu’est le logo jaune avec une étoile blanche sur Google Maps. (Photo: Google)

Si vous avez déjà parcouru Google Maps et ce symbole vous est apparu, nous expliquons donc vraiment de quoi il s’agit et comment l’empêcher de réapparaître.

Par le biais de son site Web, Google explique que ce symbole signifie que vous avez ajouté ce lieu à votre liste de “sites en vedette”.

Pour savoir quels sont les points forts de votre Google Maps Effectuez simplement ces étapes:

Ouvrez la carte Google Maps En bas, vous verrez une barre qui dit “Explorer à proximité”. Cliquez sur “Enregistré” Vous remarquerez une liste qui dit “Lieux en vedette” avec un symbole d’étoile jaune. Lorsque vous ouvrez cette section, tous les endroits surlignés par vous apparaissent. Si vous ne souhaitez pas qu’ils apparaissent, cliquez sur Modifier et supprimez les emplacements souhaités.

Sur la carte, vous verrez que tous les endroits que vous avez placés dans la liste des “Sites en vedette” seront vus avec un logo jaune et une étoile blanche.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire de Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Il se déguise en Doc (“Retour vers le futur”) si vous utilisez le voyage dans le temps dans Street View. Devenez un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

De plus, si vous passez votre curseur sur le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.

Il convient de noter que l’un des trucs qui a fasciné beaucoup est que vous pouvez également voyager dans le temps en utilisant la chronologie qui apparaît dans chacun des endroits que vous souhaitez trouver.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google)

DOCTEUR QUI SUR GOOGLE MAPS

Si vous mettez dans le moteur de recherche Google Maps Earl’s Court Road, à Londres, quelque chose de vraiment surprenant apparaîtra, surtout si vous êtes un des fans de Doctor Who.

À ce moment-là, la carte vous transférera vers une cabine téléphonique bleue. Cependant, si vous vous y dirigez avec la souris, vous serez à l’intérieur de TARDIS, la machine à voyager dans le temps de Doctor Who, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique qui vient de Doctor Who, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

Cette réplique impressionnante est située au 238 Earl’s Court Road et vous pouvez parcourir un grand nombre de photos téléchargées à 360 degrés via l’application pour smartphone ou depuis l’ordinateur à l’aide de Google Maps.

Il TARDIS, plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur, est le vaisseau cultivé sur la planète d’origine du Docteur, Gallifrey, et qui fait partie du mythe du personnage depuis sa création.

Il convient de noter que Doctor Who Il a un public de 80 millions de téléspectateurs dans 206 pays, ce qui lui a permis d’obtenir le Guiness Record pour la série de science-fiction la plus longue et la plus réussie au monde.

Google vous permet de voir à l’intérieur du TARDIS de Doctor Who, la machine à remonter le temps sous la forme d’une cabine téléphonique. (Photo: Google)

Apprenez à récupérer votre téléphone portable volé avec cette astuce Google Maps

À travers carte google Tout le monde peut savoir où se trouve votre appareil, même s’il a été volé ces derniers jours. Mais non seulement cela, il est également capable de le faire sonner.

Comment savoir où se trouve mon téléphone portable volé? Pour accéder à cette fonction de Google Maps Vous n’avez pas besoin d’installer une application tierce. Il vous suffit de démarrer votre session Gmail sur n’importe quel ordinateur. Il convient de noter que cette option n’est disponible que pour les appareils Android.

Ensuite, vous serez activé 3 types de fonctions dans Google Maps. Ces outils sont efficaces si votre téléphone portable a été volé et en retirent même toutes vos informations.

Si vous appuyez sur l’option “Jouer le son”, votre mobile émettra une alerte afin que vous sachiez l’endroit exact où vous vous êtes arrêté.

Si vous appuyez sur «Protéger l’appareil», votre terminal sera automatiquement bloqué et à l’écran, seul un message d’alerte sera observé afin que la personne trouve votre appareil le lisant et puisse vous contacter.

Enfin, la dernière option est “supprimer les données de l’appareil”. Cet outil vous aidera beaucoup, surtout si vous avez été victime d’un vol de téléphone portable.

