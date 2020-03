Google Maps: comment ajouter ou modifier le nom d’une rue | Applications | Smartphone | Viral | Trick | Street View | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 03/12/2020 à 22:40

Votre maison n’a-t-elle pas de nom? Vous pouvez donc le dire comme ça. Google Maps C’est la plate-forme à partir de laquelle tout le monde peut non seulement connaître des lieux, mais aussi être guidé pour être en mesure de connaître une adresse, de connaître l’état du trafic, de vérifier où vous êtes et même de voir votre maison simplement en utilisant la version Street View.

Cependant, Google Maps Il demande l’avis constant de ses utilisateurs non seulement pour améliorer son application, mais aussi pour contribuer à certains changements qui se produisent dans le monde, par exemple, des changements de rues ou d’adresses qui n’apparaissent pas sur la carte.

Comment ajouter le nom à une rue nouvellement créée? L’astuce est assez simple. Vous n’aurez qu’à attendre un peu que Google vous réponde, la normale est de trois jours de demande, et c’est tout.

Vous devez d’abord entrer dans la carte de Google Maps. De là, cherchez l’endroit qui n’a pas de nom. Une fois que vous l’avez localisé sur la carte, vous devez le marquer avec une épingle.

De cette façon, vous pouvez ajouter un site manquant sur Google Maps, par exemple des rues. (Photo: Google)

Au bas de votre écran, il y aura différents boutons, appuyez sur celui qui dit contribuer; après cela, cliquez sur ajouter un lieu, au cas où vous voudriez déterminer le nom d’une avenue; ou modifier la carte, dans le cas où le nom d’un site ou d’un parc a été changé.

Une fois que vous l’avez fait et sélectionné le bon endroit sur la carte, cliquez sur suivant. Là, Google Maps vous demandera votre nom et votre adresse e-mail. Après cela, vous devez attendre certains jours pour que Google approuve non seulement les modifications, mais détecte également s’il y a plus de demandes exigeant la même chose que vous.

Ces types de contributions des utilisateurs permettent à Google Maps de travailler beaucoup plus rapidement pour résoudre les problèmes et améliorer l’interaction avec leur public qui utilise les téléphones Android.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire sur Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Habillez-vous en Doc («Retour vers le futur») si vous utilisez le voyage dans le temps Street View. Il se transforme en un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.