Google Maps | El chavo del 8 | C’est ainsi que la rue qui porte le nom de Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito» | Mexique | Pérou | Chili | Chapatín | Chapulín colorado | Vue sur la rue | Google Earth | NNDA | Technologie NNRT

Une des choses que les fans d’El Chavo del 8 ne connaissaient pas. Google Maps C’est l’application que beaucoup utilisent pour non seulement connaître différents endroits du monde, mais aussi pour visiter une variété d’endroits où vous voulez aller, comme une place, un parc, un restaurant gastronomique, entre autres types d’établissement ou de lieu public.

Grâce à Google Maps Ils ont pu connaître la diversité des villes qui cachent plusieurs trésors. Mais pas seulement ça. L’application aide également les gens à savoir combien de temps il leur faudra pour atteindre leur destination finale ou combien et où ils doivent marcher pour ne pas se perdre.

Ouvrez simplement l’application et, à partir de là, saisissez le nom de la rue pour savoir où elle se trouve. C’est l’une des choses que divers fans du Mexique et d’Amérique latine ont faites avec le nom de Roberto Gómez Bolaños le 21 février, date à laquelle le populaire “ Chespirito ” aurait célébré ses 91 ans et Google l’a honoré d’un doodle spécial

Il s’agit du doodle Google créé par l’entreprise pour les 91 ans de Roberto Gómez Bolaños. (Google)

Maintenant, il s’avère qu’il y a une rue qui porte le nom de l’interprète de Chaparrón Bonaparte, Chómpiras, el Chanfle, Chapatín, entre autres personnages. Tu sais o it c’est?

Pour cela, nous nous tournons vers Google Maps et mettre le nom de “Roberto Gómez Bolaños” et laisser la carte faire les choses. Nous serons situés à un endroit connu sous le nom de Victoria de Durango, une ville assez proche de la capitale du Mexique et où la petite rue est située à quelques pâtés de maisons du nom de l’interprète de “El Chavo del 8”.

Si vous zoomez ou commencez à marcher à cet endroit, vous remarquerez qu’il n’y a pas beaucoup d’attraction autre que le nom. La rue, apparemment prise par la ville, ne montre pas trop de détails ni de statue pour rappeler ce personnage populaire qui nous a fait découvrir le monde du rire à plus d’un.

Si vous voulez voir à quoi ressemble la rue qui porte le nom de Roberto Gómez Bolaños, nous vous laissons tirer vos conclusions et voir si la municipalité peut la sauver.

DOODLE DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Aimé et respecté par des milliers de personnes, Gomez Bolaños est décédé le 28 novembre 2014 à Cancun, au Mexique, des suites de complications respiratoires. Il avait 85 ans.

“Son héritage est toujours vivant dans les répétitions de la série, qui ont été traduites dans plus de 50 langues”, explique Google dans son blog de griffonnages.

«Merci pour tous ces rires,« Chespirito »: votre sourire contagieux fait la joie des familles du monde entier!», Conclut-il.

Le doodle, qui était en charge de l’artiste Hélène Leroux, sera vu dans plusieurs pays d’Amérique latine, comme le Chili, le Pérou, le Brésil et l’Argentine. Il sera également visible au Mexique, à Cuba, aux États-Unis, en Italie et en Islande.

El Chavo del Ocho était peut-être le personnage le plus reconnaissable de l’humoriste Roberto Gómez Bolaños. (Photo: Televisa)

Le talentueux Mexicain a reçu le surnom de «Chespirito»Par un réalisateur qui a pris le diminutif de la prononciation espagnole de Shakespeare. Il l’a nommé ainsi en raison de sa production abondante et de sa petite taille.

Il convient de mentionner que plus de quatre décennies après leur libération, les programmes de ‘Chespirito»Continuez sur les écrans de Amérique latine, quelque chose de complètement inhabituel à la télévision.

Comment “El chavo del 8” est arrivé dans le quartier

Beaucoup de téléspectateurs ne s’en souviennent peut-être pas, mais il y a eu un épisode au moment précis où Chavo arrive dans le célèbre quartier de la télévision. Le voir vous causera sûrement beaucoup de tendresse, car par rapport à la façon dont il est vu dans tous les autres épisodes, il était plus petit et probablement âgé de 4 ans comme Chilindrina.

Bien que cette scène ait réussi à être diffusée dans les années 70, peu de gens savent comment ce garçon innocent est apparu dans le quartier puis est resté et a commis mille choses folles avec les autres membres de la communauté. Si vous ne savez toujours pas ce que nous voulons dire, ne vous inquiétez pas que nous vous le dirons ensuite.

‘Chespirito’ avec la version animée de Chavo del Ocho, son personnage le plus connu. (Photo: diffusion)

Le chapitre

Dans un chapitre de la série télévisée mexicaine, vous voyez Chilindrinale Enfant et Don Ramón regarder un album photo quand ils s’arrêtent soudain pour apprécier une des images.

C’est à cette époque que Don Ramón Il mentionne que la photo, où il sort avec son appareil photo, est le jour où le Enfant Il est venu dans le quartier.

Il leur dit qu’à cette occasion J’allais photographier Chilindrina parce que je tournais 4.

Alors que Don Ramón enrôlé un petit Chilindrina Pour capturer votre meilleur angle et prendre une photo, entrez un enfant et placez-vous devant elle.

Le garçon, qui était sans chaussures, sans vêtements larges et avec un chiffon attaché à un bâton où il portait ses affaires, n’a rien dit malgré qu’on lui ait demandé de se retirer de la prise.

El Chavo del 8 a créé son premier chapitre avec trois personnages. (Photo: Televisa)

“Enfant, tu as dû traverser précisément au moment où je vais prendre une photo de ma fille!” Don Ramón, mais quand il n’obtient pas de réponse, il demande à nouveau: «Mon garçon, je te parle, décolle! Je veux dire, tu ne m’écoutes pas, eh bien, qu’apportes-tu?

A quoi le Chavito répond: “La faim!” À ce moment, Don Ramón se retourne et passe la salive comme s’il déplorait la situation de l’enfant.

Don Ramón s’apprête à prendre une photo de sa fille. (Photo: Televisa)

Compte tenu de cela, le père de Chilindrina lui demande s’il aimerait un gâteau au jambon, quelque chose qui rend le garçon heureux, mais son sourire se termine lorsque Don Ramón lui dit que le seul problème était où il allait obtenir ce sandwich.

SOUVENEZ-VOUS DES MOMENTS

Après avoir rappelé l’arrivée du Chavo dans le quartier, le Chilindrina lui demande s’il se souvient que lorsqu’il l’a vu pieds nus, il a donné les chaussures de son père, ce à quoi il est très heureux de lui dire qu’il les portait. jusqu’à la date. Quelque chose qui les a émus.

Après cela, Don Ramón parvient seulement à dire: “Eh bien, mais c’est agréable de voir des photos, non?”