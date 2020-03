Google Maps: l’astuce pour signaler un accident ou un trafic sur la carte | Tutoriels | Applications | Apps | Technologie Technologie

Avez-vous vu un accident sur la route? Découvrez comment vous pouvez le signaler et aider plus de conducteurs. Google Maps Il a 15 ans et l’application continue d’aider des millions de personnes à travers le monde à connaître leur itinéraire quotidien, les zones les moins dangereuses, les endroits les plus intéressants à visiter et même à voir votre maison de n’importe où dans le monde.

Au fil des mois, Google a renforcé son application, Google Maps, pour vous donner des informations sur le temps qu’il vous faudrait pour vous déplacer d’un endroit à un autre, commandez un taxi et activez un guide afin de ne jamais vous perdre lorsque vous vous rendrez à destination.

Bien qu’utile, la carte de l’entreprise Mountain View est devenue la préférée des conducteurs, surtout pour éviter tout trafic.

Pour signaler l’existence d’un accident de la circulation, il est nécessaire d’avoir la dernière version de Google Maps. Par conséquent, la première chose à faire est d’aller dans la boutique virtuelle de votre système d’exploitation, que ce soit iOS ou Android, et de mettre à jour l’outil.

De cette façon, vous pouvez signaler le trafic ou un accident sur Google Maps. (Photo: Google)

Une fois téléchargé, ouvrez Google Maps et vérifiez les icônes qui apparaissent en haut à droite. Faites attention à la section qui a le signe «+». Ce bouton n’apparaît que pendant le trajet. Si vous ne parcourez pas la zone, vous ne pouvez pas utiliser l’option pour alerter d’un accident de la circulation.

En cliquant sur cette section, Google Maps ouvre une liste déroulante dans laquelle il indique s’il y a une incidence sur le trafic. Il existe trois options: Collision, Mobile Radar et Hold. Le premier doit être marqué, bien que les deuxième et troisième alertent également les autres conducteurs afin qu’ils puissent modérer la vitesse.

Lorsque vous cliquez sur Collision, Google Maps l’ajoute et alerte les autres utilisateurs à proximité.

Il est bon de se rappeler que de fausses alertes ne doivent pas être créées. De même, Google peut supprimer chaque avis au cas où il s’avérerait erroné.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire sur Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Habillez-vous en Doc («Retour vers le futur») si vous utilisez le voyage dans le temps Street View. Il se transforme en un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Si vous positionnez la poupée jaune à partir de Google Maps n’importe où dans la zone 51, cela apparaîtra sur votre écran. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée de Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google)

Doctor Who sur Google Maps

Google Maps Il est devenu l’application de guide pour tous. Avec lui, vous pouvez trouver l’adresse d’un local, par exemple, rapidement. Il a même un cercle bleu qui vous indique dans quelle direction vous marchez.

Maintenant Google Maps vous apprend des astuces cachées sur votre carte. Si vous avez pu visualiser le dinosaure du Loch Ness ou interagir avec la carte de la zone 51, vous adorerez cette astuce.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique Docteur qui, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

Google vous permet de voir à l’intérieur du TARDIS de Doctor Who, la machine à remonter le temps en forme de cabine téléphonique. (Photo: Google)

Le TARDIS, plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur, est le vaisseau cultivé sur la planète natale du Docteur, Gallifrey, et qui fait partie du mythe du personnage depuis sa création.