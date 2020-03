Google Maps | Pérou | comment savoir si le Metropolitan est plein ou non | Transport | Viral | Trick | Applications | Street View | Coureurs | Lima | NNDA | Technologie NNRT

L’une des fonctions que vous utiliserez dès que le mise en quarantaine. Google Maps C’est l’application qui nous sert lorsque nous connaissons une certaine adresse ainsi que la meilleure façon de rentrer chez nous, au cas où nous serions en voiture. Grâce à la localisation obtenue par notre téléphone portable, nous pouvons connaître les itinéraires les plus courts, les lieux où nous devons payer les péages, l’état du trafic, etc.

Mais non seulement cela, nous pourrons également connaître l’état des transports publics, les lignes que nous pouvons emprunter pour atteindre notre destination et les heures où ils sont vides.

Afin d’aider les habitants d’une ville, Google Maps il a stocké des informations sur les moyens de transport les plus utilisés et sur la période à prendre: un exemple clair est le Metropolitan.

Voulez-vous savoir si un transport public est plein ou vide? Suivez ensuite cette astuce Google Maps. (Photo: Google)

Grâce aux avis de différents citoyens, la carte de l’entreprise Mountain View peut vous indiquer à quelle heure vous devez prendre le Metropolitano et si les bus sont pleins ou vides.

L’astuce est assez simple. Il suffit de taper le mot “Metropolitan” dans le moteur de recherche et à partir de là, sélectionnez le nom de la station où vous vous trouvez. Sur l’écran, vous verrez le bouton “Plus d’informations” et vous pourrez non seulement voir des photos, mais aussi l’adresse, le site Internet et les avis des internautes.

Faites défiler vers le bas et vous remarquerez une section qui dit “Heures populaires”, ceci accompagné d’une série de bars où il indique à quelles heures le Metropolitan a moins de monde et, par conséquent, les bus vides.

Bien qu’il soit très utile de savoir si nous pouvons prendre un bus ou non à ce moment-là, vous pouvez laisser votre commentaire afin que d’autres personnes puissent également choisir, au cas où la station serait pleine, par d’autres moyens de transport. Tu le savais?

AUTRES ASTUCES GOOGLE MAPS

Mais ce n’est pas le seul truc. Si vous tapez Loch Ness dans Google Maps et faites glisser la petite poupée jaune sur la carte, vous verrez qu’elle se transforme en dinosaure qui ressemble étroitement au monstre qui habite cet endroit.

De même, si vous recherchez la zone 51, vous remarquerez que le personnage jaune se transforme en vaisseau spatial, dans le cadre du mysticisme qui règne dans la région, terre où les ufologues prétendent, un grand nombre d’objets volants non identifiés ont été vus.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

De plus, si vous survolez le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.

Lorsque vous déplacez la poupée de Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google) Si vous cherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Si vous positionnez la poupée jaune à partir de Google Maps n’importe où dans la zone 51, cela apparaîtra sur votre écran. (Photo: Google)

Doctor Who sur Google Maps

Google Maps Il est devenu l’application de guide pour tous. Avec lui, vous pouvez trouver l’adresse d’un local, par exemple, rapidement. Il a même un cercle bleu qui vous indique dans quelle direction vous marchez.

Maintenant Google Maps vous apprend des astuces cachées sur votre carte. Si vous avez pu visualiser le dinosaure du Loch Ness ou interagir avec la carte de la zone 51, vous adorerez cette astuce.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique Docteur qui, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

Cette impressionnante réplique est située au 238 Earl’s Court Road et vous pouvez la voir dans un grand nombre de photos téléchargées à 360 degrés via l’application pour smartphone ou depuis l’ordinateur à l’aide de Google Maps.

Le TARDIS, plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur, est le vaisseau cultivé sur la planète natale du Docteur, Gallifrey, et qui fait partie du mythe du personnage depuis sa création.