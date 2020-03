Google Maps | Trick | Ainsi, vous pouvez voir la carte 3D depuis votre téléphone portable: suivez ces étapes | Applications | Smartphone | Apps | Viral | Tutoriel | Street View | Technologie de la Terre

Voulez-vous voir la carte entière en 3D? Suivez ces étapes. Google Maps C’est devenu l’application de guide à laquelle la plupart, qui ne connaissent pas les rues, ont tendance à faire confiance. Grâce à sa précision, tout le monde peut savoir où il se trouve actuellement et quel est le temps qu’il faudra pour atteindre sa destination s’il veut conduire ou marcher.

Mais non seulement cela, Google Maps Vous pouvez donner votre avis, faire des critiques sur un site, voire aider les autres à ne pas emprunter un certain itinéraire de peur de provoquer plus de chaos dans un accident de la circulation, par exemple.

Bien que l’application ait actuellement 15 ans, certains utilisateurs ne savent pas voir la carte 3D sur leur téléphone portable.

Cet outil se trouve dans tous les téléphones portables dans le monde et la seule exigence que vous devez avoir est que votre appareil doit avoir un gyroscope. Après ça, juste ouvrir Google Maps, puis pointez sur l’itinéraire souhaité. Cliquez ensuite sur les directions et sur le côté, au-dessus du symbole de la loupe, vous verrez une petite boîte.

De cette façon, vous pouvez voir la carte en 3D sans avoir à visualiser la version PC. (Photo: Google)

Appuyez ici et vous verrez qu’il existe une fonction appelée 3D. Cela activera la couche tridimensionnelle et la navigation sur la carte en déplaçant votre doigt sur l’écran sera en mesure de voir comment les bâtiments et les reliefs acquièrent du relief.

Pour utiliser la nouvelle couche 3D dans google maps il est nécessaire d’avoir la dernière version de l’application Google Maps mise à jour sur le téléphone mobile.

Il convient de noter que vous pouvez également afficher la carte en mode Live View et en haut-relief, afin que les images puissent être visualisées sur votre téléphone portable et que les guides soient situés au sol. Tu le savais?

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire sur Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Habillez-vous en Doc («Retour vers le futur») si vous utilisez le voyage dans le temps Street View. Il se transforme en un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée de Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google) Si vous positionnez la poupée jaune à partir de Google Maps n’importe où dans la zone 51, cela apparaîtra sur votre écran. (Photo: Google)

Doctor Who sur Google Maps

Google Maps Il est devenu l’application de guide pour tous. Avec lui, vous pouvez trouver l’adresse d’un local, par exemple, rapidement. Il a même un cercle bleu qui vous indique dans quelle direction vous marchez.

Maintenant Google Maps vous apprend des astuces cachées sur votre carte. Si vous avez pu visualiser le dinosaure du Loch Ness ou interagir avec la carte de la zone 51, vous adorerez cette astuce.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique Docteur qui, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.