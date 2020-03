Google Maps | Trick | comment connaître mon code postal en utilisant la carte | Applications | Code | États-Unis | Mexique | Pérou | Équateur | Chili | Apps | Street View | NNDA | Technologie NNRT

Connaissiez-vous déjà cette astuce? Google Maps Il est devenu l’une des applications les plus sollicitées ces derniers jours par différents utilisateurs dans le monde. Grâce à elle, une personne peut savoir quel est le véritable progrès du coronavirus après que plusieurs utilisateurs ont créé une carte montrant les villes où le covid-19 s’est propagé.

Mais tout comme il peut vous fournir des informations importantes, il permet également d’effectuer une variété d’astuces telles que la possibilité de voir votre maison, la visite du monstre du Loch Ness, la marche dans divers musées totalement gratuits, entre autres.

Google Maps Il sert également à connaître votre code postal au cas où vous auriez besoin de le placer sur un site Web qui le demande. Comment ça se fait? Cette tâche est assez simple.

Pour connaître le code postal de votre lieu de résidence, il vous suffit de saisir Google Maps. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’endroit souhaité jusqu’à ce que le marqueur rouge apparaisse.

N’oubliez pas que vous devez toujours vérifier qu’il est correct. (Photo: Google Maps)

Vous remarquerez que, sous la carte, une quantité d’informations apparaît. Non seulement vous lirez le nom de la rue, en plus du quartier, mais cela sera accompagné d’une série de chiffres à 5 chiffres: c’est le code postal.

Et si je ne vois pas ces informations? Chaque ville du monde l’a. Si au cas où vous ne pourriez pas l’apprécier, vous devez cliquer sur un endroit où il est urbanisé, car il ne détectera pas les champs, les magasins, les bars, entre autres.

Quel est le code postal?

Selon le ministère des transports et des communications, «c’est la norme technique qui inclut les codes spécifiques qui identifient chacun des centres peuplés du pays, ce qui contribue à améliorer la qualité des services postaux, à faciliter les activités économiques et commerciales dans territoire national ».

À quoi sert le code postal?

Dans l’identification sans équivoque des localités géographiques du pays, aux fins de l’admission, du transport et de la livraison des envois postaux, de différentes parties du pays et / ou à l’étranger, il favorise la rationalisation et la sécurité des processus opérationnels appliqués aux les envois postaux, afin d’obtenir une plus grande rapidité et sécurité dans la réception et la livraison des produits postaux. Il standardise, en ce qui concerne l’identification des localités, le service postal dans tout le pays, répondant à un besoin opérationnel des postiers. la base technique opérationnelle pour la mécanisation et l’automatisation des processus postaux.

AUTRES ASTUCES GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire sur Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Mais ce n’est pas le seul truc. Si vous tapez Loch Ness dans Google Maps et faites glisser la petite poupée jaune sur la carte, vous verrez qu’elle se transforme en dinosaure qui ressemble étroitement au monstre qui habite cet endroit.

De même, si vous recherchez la zone 51, vous remarquerez que le personnage jaune se transforme en vaisseau spatial, dans le cadre du mysticisme qui règne dans la région, terre où les ufologues prétendent, un grand nombre d’objets volants non identifiés ont été vus.

