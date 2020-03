Google Maps | Trouver mon appareil | Comment bloquer votre téléphone portable volé de l’ordinateur | Trouver mon appareil | PC | Trick | Applications | Format | Smartphone | NNDA | Technologie NNRT

Si vous ne le saviez pas, vous pouvez bloquer un téléphone portable volé de votre ordinateur. Google Maps C’est l’une des applications qui en a pris plus d’une à la hâte. Grâce à sa fonction de positionnement, peut détecter rapidement notre position pour nous indiquer dans quelle rue nous nous trouvons, où nous pouvons marcher et quelles sont les zones les plus sûres.

Mais ce n’est pas la seule chose que vous puissiez faire. Google Maps. La carte de la société Mountain View peut également vous donner des détails sur le temps qu’il vous faudrait pour atteindre votre destination, emprunter l’itinéraire le plus approprié et éviter la circulation, saviez-vous que vous pouvez également bloquer votre téléphone portable s’il a été volé?

Le service de carte google Non seulement cela se limite à savoir où vous avez laissé votre appareil mobile si vous l’avez perdu à la maison, faire sonner, mais il peut également vous informer de l’emplacement de votre téléphone portable en cas de vol.

Bien qu’il soit dangereux d’essayer de le récupérer, vous pouvez faire une chose: le bloquer de votre ordinateur.

Avec cette astuce, vous saurez où se trouve votre téléphone portable volé. (Photo: Google Maps)

Pour ce faire, vous devez saisir la fonction Rechercher mon appareil de Google Maps, vous devez choisir quel appareil a été volé. Ensuite, faites défiler vers le bas et vous verrez l’option de: “Effacer les données de l’appareil”.

Une fois que vous avez vérifié que vous souhaitez que toutes les informations trouvées sur votre smartphone volé soient supprimées à vie, l’appareil qui a été volé redémarrera automatiquement. Même s’il était désactivé, lorsqu’il est activé, il commencera le processus de formatage.

Chaque fois que l’autre personne essaie d’entrer dans votre téléphone portable, un message apparaîtra indiquant à cette personne qui a votre téléphone portable que entrez le dernier compte de Gmail que vous avez utilisé sur l’appareil, en plus du mot de passe. Vous n’aurez que 3 tentatives pour le retrouver, si cela ne se produit pas, l’équipe sera verrouillée pendant 48 heures.

Vous pouvez effectuer tout ce processus à partir de votre ordinateur de manière simple. Il n’est pas nécessaire d’avoir un autre téléphone portable pour pouvoir effectuer ce tour sensationnel de Google Maps.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire de Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Il se déguise en Doc (“Retour vers le futur”) si vous utilisez le voyage dans le temps dans Street View. Devenez un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

De plus, si vous passez votre curseur sur le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google) Si vous placez la poupée Google Maps jaune dans n’importe quelle zone de la zone 51, cela apparaîtra sur votre écran. (Photo: Google)

Doctor Who sur Google Maps

Google Maps Il est devenu l’application de guide pour tous. Avec lui, vous pouvez trouver l’adresse d’un lieu, par exemple, rapidement. Il a même un cercle bleu qui vous indique dans quelle direction vous marchez.

Maintenant Google Maps Vous apprend des astuces cachées sur votre carte. Si vous pouviez visualiser le dinosaure du Loch Ness ou interagir avec la carte de la zone 51, vous adorerez cette astuce.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique Doctor Who, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

