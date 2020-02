Google Maps | Tutoriel | comment placer votre entreprise sur la carte | Applications | Smartphone | Viral | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 26/02/2020 à 03:25

Voulez-vous savoir comment mettre votre entreprise sur la carte? Apprenez avec ces étapes. Google Maps C’est la plate-forme que tout le monde utilise pour savoir comment se rendre à un certain endroit, voire découvrir des endroits beaucoup plus intéressants pour déjeuner, dîner, faire la fête, même des parcs pour passer du temps avec la famille.

Si vous faites partie des personnes que vous utilisez Google Maps Vous aurez remarqué que tout ce que vous observez porte un nom spécifique: de la rue aux millions d’entreprises. Comment faire pour que ma place soit présente sur la carte et me fasse mieux connaître? C’est assez simple.

Voulez-vous apparaître dans Google Maps? Connaissez les étapes et les exigences que vous devez respecter pour y parvenir de manière simple et facile.

Connectez-vous à Google My Business. Accédez à Google My Business et cliquez sur “Démarrer maintenant”. Là, vous serez invité à vous connecter avec votre compte Google. Si vous n’en avez pas encore, cliquez sur «Plus d’options» et «Créer un compte». Une fois connecté, vous serez redirigé vers la page d’accueil de Google My Business où vous pourrez: «Revendiquer votre entreprise si elle existe déjà dans le Annuaire Google My Business “ou” Ajouter votre entreprise “. Si vous choisissez la première option, vous devez vérifier si le nom de votre entreprise est dans l’annuaire, sinon vous devez le créer. Pour pouvoir placer votre entreprise, vous devez entrer dans Google My Business. (Photo: Google) Ensuite, vous recevrez un formulaire pour Vous pouvez entrer les informations de votre entreprise: assurez-vous que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, etc. sont les mêmes que ceux trouvés dans d’autres endroits, tels que votre site Web ou des plates-formes telles que Facebook, LinkedIn, etc. Par conséquent, si vous utilisez “Avda” au lieu de “Avenida”, assurez-vous que vous utilisez également ce terme dans le reste des sites. La correspondance est essentielle et peut affecter votre classement et votre visibilité.Une fois que vous avez terminé de remplir toutes les informations demandées dans le formulaire d’inscription, cliquez sur «Continuer». Pour le moment, Google voudra vérifier que votre entreprise se trouve à l’endroit indiqué. Par conséquent, dans le cadre du processus, vous pourrez choisir entre différentes méthodes de vérification telles que par le biais d’un appel, d’un SMS ou recevoir une carte par courrier postal avec un code.Si vous choisissez comme méthode de vérification l’appel ou le SMS, la confirmation C’est pratiquement automatique. D’autre part, si vous avez choisi de vérifier votre entreprise par courrier postal, vous recevrez la carte dans quelques semaines. Une fois que vous l’avez reçu, suivez les instructions que vous trouverez à l’intérieur et utilisez le code pour vérifier votre entreprise. Vous devrez peut-être attendre environ 24 heures pour terminer la vérification.

Une fois que tout a été créé, vous pouvez vérifier que votre entreprise apparaît sur la carte en saisissant Google Maps et en saisissant le nom de votre entreprise. Si vous voyez que le positionnement est correct, alors tout est prêt.

Vous pouvez rendre votre profil d’entreprise plus visuel en ajoutant des images, telles que le logo, l’image de couverture et d’autres photographies de votre entreprise. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à votre panneau de configuration Google My Business et de cliquer sur «Photos» dans le menu de gauche de la page.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire de Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Il se déguise en Doc (“Retour vers le futur”) si vous utilisez le voyage dans le temps dans Street View. Devenez un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Lorsque vous déplacez la poupée Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google)

Aussi, si vous passez votre curseur sur le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.