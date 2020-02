Google Maps | Tutoriels | Comment lister vos endroits préférés | Applications | Smartphone | Trick | Viral | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Si vous souhaitez enregistrer tous les endroits où vous allez, suivez cette astuce. Google Maps Il a eu 15 ans et est devenu une application que nous pouvons utiliser dans toutes sortes de situations: que ce soit pour trouver une adresse, trouver le meilleur itinéraire ou voir quel établissement est proche de chez nous.

De plus, il offre une fonction simple pour créer des listes de vos endroits préférés. Tu le connais? Récemment, l’application de Google Maps Mis à jour pour vous aider à accéder plus rapidement aux fonctionnalités. Le menu latéral a été supprimé et vous pouvez désormais accéder aux fonctions via les onglets inférieurs situés sur l’écran principal: Explorer, Trajet quotidien (aller-retour), Enregistré, Contribuer et Actualités.

Les fonctions de «partage de position» et les cartes hors ligne sont disponibles via l’icône circulaire du compte de l’utilisateur, située en haut à droite.

Voulez-vous enregistrer tous vos endroits préférés sur une carte? (Photo: Google)

Comment créer une liste?

Pour créer une liste dans Google Maps à partir d’un appareil Android, iOS, appuyez sur l’onglet inférieur “Enregistré” et une nouvelle section sera affichée où vous cliquerez sur le bouton “+ Nouvelle liste” et entrez un nom et une description, et décidez si elle sera privée, partagée ou publique. Enfin, appuyez sur “Enregistrer”.

Après cela, ajoutez les lieux. Comment? Cliquez sur le bouton “Modifier”, puis localisez l’icône “+” en bas (un cercle bleu) et trouvez le site que vous souhaitez ajouter en utilisant le moteur de recherche de l’application et répétez le processus autant de fois que vous le jugez nécessaire, ajouter tous les sites de votre intérêt. Une fois terminé, cliquez sur «Enregistrer».

Une autre option pour ajouter des lieux à votre liste consiste à ouvrir Google Maps, recherchez le nom du lieu ou son adresse (vous pouvez également le faire en appuyant sur un emplacement sur la carte) afin qu’une petite carte de visite apparaisse. Cliquez une fois dessus, puis appuyez sur «Enregistrer», choisissez une liste et enfin cliquez sur «Terminé».

Comment trouver vos listes? Pour les trouver, n’oubliez pas de faire ce qui suit: Ouvrez l’application en appuyant sur l’onglet inférieur “Enregistré” et tous ceux que vous avez créés apparaîtront. Et si vous souhaitez supprimer une liste de lieux que vous avez créés, appuyez à nouveau sur “Enregistré”, localisez la liste et appuyez sur les trois points situés à côté pour afficher une petite boîte et appuyez sur “Supprimer la liste”.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire de Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Il se déguise en Doc (“Retour vers le futur”) si vous utilisez le voyage dans le temps dans Street View. Devenez un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée Google Maps, elle devient le monstre du Loch Ness. (Photo: Google)

Aussi, si vous passez votre curseur sur le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.

DOCTEUR QUI SUR GOOGLE MAPS

Si vous mettez dans le moteur de recherche Google Maps Earl’s Court Road, à Londres, quelque chose de vraiment incroyable apparaîtra, surtout si vous êtes un des fans de Doctor Who.