Google Maps | Viral | Comment récupérer votre téléphone portable volé avec cette astuce | Vue sur la rue | Applications | Smartphone | Apps | GM | Vol | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 03/02/2020 à 03:10

Avez-vous remarqué cette astuce? L’application de Google Maps Non seulement il vous donne des rapports sur les rapports de circulation, en pouvant visualiser les rues, voir votre maison, mais il peut également vous dire où vous allez et même connaître le temps exact qu’il faudrait pour se déplacer d’un endroit à un autre. Mais il y a plus.

Beaucoup ne le savaient peut-être pas, mais carte google Tout le monde peut savoir où se trouve votre appareil, même s’il a été volé ces derniers jours. Mais non seulement cela, il est également capable de le faire sonner.

Comment savoir où se trouve mon téléphone portable volé? Pour accéder à cette fonction de Google Maps Vous n’avez pas besoin d’installer une application tierce. Il vous suffit de démarrer votre session Gmail sur n’importe quel ordinateur. Il convient de noter que cette option n’est disponible que pour les appareils Android.

Avec cette astuce, vous saurez où se trouve votre téléphone portable volé. (Photo: Google Maps)

Après avoir effectué l’étape précédente, accédez à android.com/find et là, vous verrez la liste des appareils avec lesquels vous vous êtes connecté. Normalement, le premier est le smartphone que vous utilisez actuellement ou le dernier dans lequel vous avez placé votre compte Gmail.

Ensuite, vous serez activé 3 types de fonctions dans Google Maps. Ces outils sont efficaces si votre téléphone portable a été volé et en retirent même toutes vos informations.

Si vous appuyez sur l’option “Jouer le son”, votre mobile émettra une alerte afin que vous sachiez l’endroit exact où vous vous êtes arrêté.

Si vous appuyez sur «Protéger l’appareil», votre terminal sera automatiquement bloqué et à l’écran, seul un message d’alerte sera observé afin que la personne trouve votre appareil le lisant et puisse vous contacter.

Enfin, la dernière option est “supprimer les données de l’appareil”. Cet outil vous aidera beaucoup, surtout si vous avez été victime d’un vol de téléphone portable.

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire de Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Il se déguise en Doc (“Retour vers le futur”) si vous utilisez le voyage dans le temps dans Street View. Devenez un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.