Google Maps | Viral | Ils trouvent la tour originale des Avengers et suscite l'enthousiasme des fans | Smartphone | Applications | Vue sur la rue | États-Unis | NNDA | Technologie NNRT

Une des données à ne pas manquer. Avengers Endgame est devenu l'un des films de science-fiction les plus rentables qui a généré des millions de profits à travers le monde. Sa popularité est telle que les fans n’ont pas hésité à essayer de trouver les lieux du film dans Google Maps.

L'un des endroits où les Avengers, ou également connus sous le nom de Avengers, se sont réunis pour élaborer une stratégie ou un plan était la tour Stark. Saviez-vous qu'il existe et se trouve aux États-Unis?

Pour découvrir, il suffit d'ouvrir Google Maps, l'application qui vous apprend à marcher pour atteindre votre destination.

Pour ce faire, il vous suffit d'écrire la tour MetLife Building sur le moteur de recherche de carte et Street View vous transférera automatiquement à cet endroit aux États-Unis, ce qui vous donnera une grande surprise.

Il s'agit d'un gratte-ciel de 59 étages situé au-dessus du Grand Central Terminal.

Selon le film, cette structure a été construite par Anthony Stark, et ses dix premiers étages étaient à l'origine dédiés à la recherche et au développement. Bien que Loki l'ait utilisé comme base pendant la bataille de New York, il a ensuite été vaincu par les Avengers.

Comme vous pouvez le voir sur les images capturées par Google Maps, le MetLife Building a un design très similaire à la "Tour des Avengers", la seule chose différente est le sommet, car il est plus large et n'a pas la lettre classique "A" sur le toit.