Google Maps | Viral | Trouvez-vous la maison de Karol G? Les utilisateurs sont impactés par le résultat | Tusa | Applications | Smartphone | Carte | NNDA | Technologie NNRT

Ont-ils trouvé la maison de «Karol G»? L’un des outils les plus populaires à utiliser pour savoir où se trouve une rue ou un magasin d’alimentation est Google Maps. Grâce à la carte entièrement dynamique, il est possible de retrouver la diversité des choses qui nous entourent grâce à l’emplacement que nous partageons.

Mais pas seulement ça aussi Google Maps Il vous informe sur le temps qu’il faudra au trafic pour atteindre votre destination, faire des cartes avec vos futurs voyages, vous montrer, entre autres, les itinéraires à prendre.

De plus, la carte de la société Mountain View permet aux gens de connaître les détails et le contenu inhabituel qui attire l’attention de divers internautes sur les réseaux sociaux.

Pourquoi cet endroit est-il lié à Karol G? (Photo: Google Maps)

L’une des dernières curiosités concerne Karol G, le chanteur qui a transformé la chanson «Tusa» en un succès. Il s’avère qu’elle, dont le nom d’origine est Carolina Giraldo, a un détail plutôt curieux sur la carte.

Si vous mettez Carolina Giraldo dans Google Maps, la carte vous emmènera dans un endroit assez étrange au Canada. Il s’agit du Carolina Giraldo, Esthéticienne – Spa MAA situé sur la rue Peel, Montréal, Québec, au Canada.

Ce centre de beauté porte le même nom que le chanteur de «Tusa». Coïncidence? On ne sait pas encore si ce lieu appartient à l’artiste ou s’il s’agit simplement d’une similitude.

Quoi qu’il en soit, il y a aussi plusieurs choses qui Google Maps Il se trouve à l’intérieur de la carte et n’a pas encore été découvert.

QUE SIGNIFIE «TUSA»?

Depuis son lancement en novembre 2019, la chanson “Tusa”, de Karol G et Nicki Minaj, est devenue extrêmement populaire au niveau musical, bien qu’en janvier 2020 elle ait encore plus transcendé, lorsque des mèmes et des réactions différentes ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Mais … que signifie exactement “tusa”? Si vous ne savez pas, perdez soin. Ici, nous allons expliquer.

En principe, la grande surprise de «Tusa“, En plus de sa mélodie collante, était de présenter Nicki Minaj chanter en espagnol avec Karol G, l’un des artistes latins les plus réussis du moment. Depuis le 7 novembre, le clip vidéo thématique sur YouTube Il compte plus de 330 millions de reproductions et est déjà l’un des plus populaires du chanteur colombien, à peine dépassé par «Coupable“, avec Anuel AA“Maintenant appelle moi“, avec Mauvais lapinet “Mon lit“

Cependant, même s’il a déjà quelques mois en vigueur, un doute hante les personnes qui viennent d’entendre la chanson. Qu’est-ce que “tusa” exactement? Que signifie? “Elle n’a aucune excuse, aujourd’hui elle est sortie avec son amie, composer pour tuer le tusa“Il dit Karol G au début de “Tusa»Et cela offre déjà un excellent indice quant à sa signification.

La même Karol G explique: “‘Tusa«C’est un mot très colombien, c’est ce qui a retenu mon attention en mettant ce nom sur la chanson. Nous l’appelons ‘tusa’ quand une personne a un dépit, je pense que c’est plus qu’un dépit, il est sauté par quelqu’un, il ne peut pas vaincre cette personne amoureuse. On dit que cette personne est «enthousiaste’»

Que signifie tusa?