Google Maps vous permet de savoir si les voitures électriques sont vides | Coronavirus | COVID-19 | Minute par minute | Applications | Smartphone | Apps | Téléphones portables | Trick | Technologie du métro de Lima

Vous mobilisez-vous tous les jours dans le métro de Lima? Google Maps Il est devenu l’une des plates-formes où de nombreuses personnes ont appris minute par minute les progrès coronavirus ou aussi appelé COVID-19. Grâce à un groupe d’utilisateurs, une carte a été créée non seulement des cas signalés, mais aussi de ceux qui ont été guéris et / ou décédés.

Dans le cadre d’une politique de santé, différents gouvernements ont adopté le chiffre de la quarantaine obligatoire et du “couvre-feu” afin que les citoyens ne quittent pas leur domicile et évitent ainsi l’exposition au virus.

Que se passera-t-il lorsque ce sera terminé? Bien que le Pérou soit proche de la fin de l’état d’urgence, plusieurs se demandent comment ils vont se mobiliser. La grande majorité utilise les transports en commun, comme le train électrique. Savez-vous à quelle heure il sera vide? C’est l’astuce de Google Maps que vous pouvez essayer.

Google Maps vous informe non seulement de l’heure d’arrivée du train, mais également si elle est vide. (Photo: Google)

L’un des endroits les plus fréquents où une personne peut acquérir le covid-19 est le train, ceci en raison de la saturation des wagons aux heures de pointe. Pour cela Google Maps Il a établi un calendrier pour que vous puissiez embarquer dans un de ces transports totalement vide.

Pour commencer, vous devez saisir la carte depuis l’application mobile. Dans la barre de recherche, vous devez écrire le nom de la station où vous vous trouvez. Plus tard, toutes les informations sur ledit lieu seront affichées.

Lorsque vous cliquez sur “Plus d’informations”, vous devriez descendre et voir quelles sont les heures où les voitures du métro de Lima sont vides. Cela vous évitera de pouvoir monter à bord d’un véhicule complètement plein et la possibilité d’avoir un covid-19.

Tu le savais? N’oubliez pas de régler les heures de départ avec votre patron afin d’éviter les heures de pointe et la perturbation des moyens de transport après la quarantaine coronavirus.

Une autre astuce simple est que Google Maps vous permet également de voir en détail les heures d’arrivée du train et l’itinéraire qu’il suit.

Quand le premier cas de coronavirus au Pérou a-t-il été confirmé?

Le président du Pérou a confirmé vendredi 7 mars le premier cas de nouveau coronavirus, avec lequel sept pays d’Amérique latine sont déjà touchés par l’épidémie. “Il s’agit d’un homme de 25 ans qui se trouvait en Espagne, en France et en République tchèque”, a déclaré le président Martín Vizcarra lors d’une conférence de presse. Outre le Pérou, des cas de COVID-19 ont également été confirmés au Chili, en Argentine, au Brésil, en Équateur, au Mexique et en République dominicaine.

“Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce type de situation. Le ministère mène une stratégie à Lima et dans tout le pays qui est articulée avec le secteur de la santé, les forces armées et les institutions et cliniques privées “, a déclaré le président.

Pour sa part, le ministère de la Santé a déclaré, compte tenu de l’alarme au Pérou, que “nous sommes approvisionnés en vaccins et qu’un nouveau lot devrait entrer en avril”. Le chef de secteur réitère la recommandation à la population de se laver les mains en moyenne pendant 20 secondes.

Il convient de noter que cette maladie est une mutation des épidémies d’origine animale et qui a commencé à se propager à l’homme, entraînant des réactions telles que fièvre, toux, essoufflement, pneumonie et douleurs musculaires.

«Les coronavirus sont une vaste famille de virus, dont certains peuvent provoquer diverses maladies humaines, allant du rhume au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Les virus de cette famille peuvent également provoquer diverses maladies chez les animaux “, explique l’OMS.

Coronavirus au Pérou: augmentation à 480 cas d’infection par COVID-19 (25/03/20)

TRUCS SUR GOOGLE MAPS

Pegman, le petit homme jaune populaire sur Google Maps, peut se transformer en plusieurs choses lorsque vous naviguez sur la carte.

Par exemple, il devient un vaisseau spatial si vous l’utilisez au-dessus de la zone 51 au Nevada, aux États-Unis. Habillez-vous en Doc («Retour vers le futur») si vous utilisez le voyage dans le temps Street View. Il se transforme en un petit monstre vert si vous recherchez le Loch Ness.

Il convient de noter qu’un groupe de personnes souhaitait organiser un événement pour se rendre dans la mystérieuse région des États-Unis. L’activité a été annulée et beaucoup étaient impatients.

Si vous recherchez le château de Windsor, vous verrez que Pegman de Google Maps se transforme en reine Elizabeth II. (Photo: Google) Si vous positionnez la poupée jaune à partir de Google Maps n’importe où dans la zone 51, cela apparaîtra sur votre écran. (Photo: Google) Lorsque vous déplacez la poupée de Google Maps, elle se transforme en monstre du Loch Ness. (Photo: Google)

Doctor Who sur Google Maps

Google Maps Il est devenu l’application de guide pour tous. Avec lui, vous pouvez trouver l’adresse d’un local, par exemple, rapidement. Il a même un cercle bleu qui vous indique dans quelle direction vous marchez.

Maintenant Google Maps vous apprend des astuces cachées sur votre carte. Si vous avez pu visualiser le dinosaure du Loch Ness ou interagir avec la carte de la zone 51, vous adorerez cette astuce.

Il s’agit de pouvoir voir le TARDIS, la machine spatio-temporelle qui ressemble à une cabine téléphonique Docteur qui, la série télévisée de science-fiction britannique produite par la BBC.

