Google | Vous pouvez donc activer des animaux 3D pour vous divertir pendant la quarantaine | Comment obtenez-vous des animaux en 3D | Tiger | Leon | Tiger | Lion | Chien | Chat | Chien | Chat | Pingouin | Requin | Requin | Smartphone | Trick | Gyroscope | États-Unis | USA | Technologie américaine

TRUC POUR VOTRE QUARANTAINE | Une nouvelle façon de passer la quarantaine. Beaucoup de gens recherchent des alternatives pour mieux passer du temps pendant la quarantaine établie afin de prévenir la propagation de coronavirus. Certains ont créé un compte Tik Tok, tandis que d’autres préfèrent passer des appels vidéo ou publier des histoires sur Instagram. Pouvez-vous imaginer avoir un tigre, un lion, un chien, un chat ou un requin dans votre maison? Google a sorti un jeu amusant qui offre la possibilité de voir des animaux en 3D, comme si vous les aviez chez vous.

L’objectif, selon Google, Ce ne sera pas de pouvoir les visualiser dans votre maison, de visiter la pièce, d’être dans la cuisine ou dans votre propre lit, mais aussi pour que vous puissiez les apprécier en taille réelle et, surtout, prendre un selfie avec eux.

La seule exigence dont vous avez besoin pour pouvoir activer l’animal en 3D est d’avoir un téléphone portable compatible avec la réalité augmentée et un gyroscope, en plus de choisir l’animal que vous souhaitez introduire dans votre maison.

Pour l’activer, entrez simplement le nom de l’animal dans Google Et, lorsque vous faites défiler vers le bas, vous verrez qu’après la description du personnage, vous verrez quelque chose comme “ Voir l’image en 3D ”, puis la caméra de l’appareil s’ouvrira et cela vous forcera à trouver les dimensions de la pièce où vous souhaitez placer l’objet virtuel puis l’animal apparaîtra dans votre maison.

Afin d’activer un animal 3D, vous devez rechercher le personnage et activer votre caméra. (Photo: Google)

À l’heure actuelle, il n’y a que 26 animaux que vous pouvez voir en 3D grâce à Google. Voici la liste:

Aigle, chèvre, cheval, alligator, hérisson, lion, léopard, loup, chat, guacamayo, attentif! Vous pouvez donc avoir un lion, un chat, un tigre, un éléphant, un requin dans votre maison grâce à cet outil Google 3D. (Photo: Google) OctopusRapeDogLabrador DogPug DogRottweiler DogSnakeSharkTigerTurtlePanda BearBrown BearDuck Attentive! Vous pouvez donc avoir un lion, un chat, un tigre, un éléphant, un requin dans votre maison grâce à cet outil Google 3D. (Photo: Google)

Mieux encore, vous pouvez non seulement photographier l’animal en 3D à partir de Google, mais jusqu’à ce que vous puissiez enregistrer une vidéo en appuyant sur le bouton blanc affiché à l’écran. Ceux-ci seront ensuite enregistrés sur votre bobine et pourront être partagés sur vos réseaux sociaux.

Mais non seulement cela, vous pouvez également voir des os humains et un squelette en réalité augmentée. Pour cela, vous devez suivre ce lien.

Comment activer le squelette humain? Il vous suffit de mettre “Squelette humain” dans le moteur de recherche et d’appuyer sur la lupita.

La première chose que vous verrez est des images liées, mais si vous faites défiler un peu, vous remarquerez qu’il y a un symbole 3D. Cliquez dessus et vous devez autoriser votre téléphone portable à utiliser l’appareil photo.

Une fois cela fait, vous pouvez placer le squelette humain dans votre salon, salle à manger, chambre, salle de bain, à la porte de votre maison, entre autres. Vous pouvez même prendre une photo de vous avec cet élément 3D. Tu le savais?

D’autres parties du corps sont également disponibles comme les poumons, le cerveau, le cœur, le foie, la colonne vertébrale, les muscles.

Découvrez comment activer le squelette humain en 3D à l’aide de Google, dans le même style que les animaux. (Photo: Google)

Mais pas seulement ça, Google Cela a également permis à tout le monde de voir l’ensemble du système solaire d’une manière incroyable et, surtout, à une échelle que vous ne pouvez pas imaginer. Voulez-vous marcher sur Saturne ou marcher sur la Lune? Suivez ensuite ces recommandations.

Afin d’activer les planètes en 3D, vous devez d’abord saisir le nom de chacune d’elles, puis faire défiler vers le bas dans la fenêtre du moteur de recherche et vous observerez l’onglet pour les voir en réalité augmentée. Cet outil a été développé en collaboration avec la NASA.

Ainsi, vous pouvez voir les planètes, la lune et d’autres satellites en 3D grâce à Google et à la NASA totalement gratuitement et à la maison. (Photo: Google)

Ceci est la liste des planètes et satellites qui Google vous a permis:

MercureVénusTerreMoonMarsPhobosDeimosJupiterEuropeCallistoGanymède SaturneTitanMimasTéthysIapèteHyperionUranusUmbrielTitanieOberonArielNeptunoTritonPlutonVoyager

Il convient de noter que si vous n’êtes qu’une des personnes disposant d’un appareil compatible avec la plate-forme “Google Play Services for RA”, le même que vous pouvez télécharger depuis Google Play sur ce lien, vous pouvez voir tous les animaux, le système osseux et les planètes dans 3D, sinon ce ne sera pas possible.

Smartphone ou tablette Android: Android 7.0 ou supérieur avec iPhone / iPad préinstallé Google Play Store: iOS 11.0 ou supérieur

Cela inclut les smartphones les plus populaires, y compris Samsung Galaxy S8 / S9 / S10 / S20, Note 8/9/10, tout smartphone Google Pixel et d’autres appareils Android de LG, Motorola et d’autres marques. Quant aux appareils Apple, les iPhone 6S, 7, 8, X et 11 sont pris en charge, ainsi que la plupart des iPads.

Pour pouvoir voir tous les éléments 3D de Google, vous devez télécharger “Google Play Services for RA”. (Photo: Google)

Comment savoir si mon smartphone est équipé d’un gyroscope?

Pour le savoir, vous devez télécharger l’application appelée Test de capteurIl est gratuit, il est en espagnol et il est également très simple à utiliser. Exécutez ensuite ces étapes:

La première étape que vous devez prendre consiste à ouvrir l’application Capteurs, c’est-à-dire celle que vous avez téléchargée et installée précédemment. Une fois ouverte, vous devez porter une attention particulière à la deuxième case affichée à l’écran, celle qui indique Gyroscope. Si elle affiche les chiffres ci-dessous du titre, car votre mobile possède un gyroscope.

Voulez-vous jouer à Battle City sur Google Maps?

L’un des classiques arrive sur la carte. Google Maps C’est devenu l’application la plus consultée ces derniers jours. La plupart veulent savoir quelle est la banque la plus proche de leur domicile pour collecter les 380 soles fournis par l’État pendant la quarantaine afin d’éviter la coronavirusainsi que les horaires. Saviez-vous que vous pouvez également jouer maintenant?

Sans doute Google Maps Ce n’est pas seulement une plate-forme d’où vous pouvez voir différents endroits dans le monde, mais aussi votre maison, localiser votre poste de travail, profiter de la vue sur la rue et ainsi «marcher» sur la carte, entre autres. Mais il y a aussi du plaisir.

Pendant la saison de quarantaine, la carte a non seulement le serpent classique, mais vous pouvez également jouer à Battle City, le jeu Nintendo classique avec une série de chars afin de vaincre l’ennemi qui prend divers points de Google Maps.

Pour cela, vous devez saisir ce lien. Lorsque vous l’ouvrez, la première chose qui attirera votre attention est que, sous le nom de Geo Guns, vous verrez un morceau de la carte Google. Deux réservoirs sont superposés à l’image satellite.

L'Empire State rend hommage au personnel médical combattant le coronavirus. (31/03/2020)

