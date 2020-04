Gosens conquiert Low et enrichit Atalanta: de Lyon à Chelsea et l’Inter, il y a une file d’attente | Primapagina

la coronavirus a actuellement arrêté le football en Italie et au-delà, mais n’annule pas les bonnes choses qu’il a montrées rouge-gorge Gosens dans la première partie de la saison. 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’étranger allemand s’est imposé comme l’une des forces duAtalanta de Gasperini et a fait un pas en avant important vers son rêve: “Allemagne? Beaucoup demandent mon appel, peut-être que Low va commencer à me suivre”, avait-il déclaré en décembre dernier après son but en Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk. Et sans Covid-19, ce rêve se serait réalisé. Juste l’entraîneur allemand Joachim Low il a confirmé à Kicker son intention de convoquer Gosens: “Nous pensions l’appeler pour les matchs de mars, nous aurions aimé le rencontrer personnellement. C’est dommage qu’au début ça ne soit pas sorti nul, mais on le surveillera dès qu’on aura il reviendra jouer. Nous l’avons observé depuis longtemps – continue Low – c’est un joueur polyvalent et impressionnant pour la dynamique, l’enthousiasme et la détermination “. Rendez-vous avec l’équipe nationale seulement reporté donc, le premier but est désormais centré, mais en plus de Low’s il y a d’autres regards focalisés sur Robin: ceux du marché.

YEUX SUR LE MARCHÉ – Malgré le renouvellement opéré, qui a conduit à l’expiration du contrat de 2022 à 2024, l’intérêt des grands Européens pour l’extérieur d’Atalanta ne faiblit pas. Il n’y a actuellement aucun Schalke 04, un rêve jamais caché par Gosens lui-même, mais la rangée de prétendants est longue, à partir de Lyon: comme dit par Calciomercato.com, en janvier les Français mettent le plat 25 millions d’euros pour lui, encaissant dans le sec non du club nerazzurro qui a placé la barre un 35-40 millions. Un avertissement également à toutes les autres équipes qui ont effectué des sondages et qui continuent à garder la trace en vie, comme le Juventus mais surtout Chelsea et Inter: les Bleus perdront probablement au moins l’un d’eux Marcos Alonso (suivi d’Inter) ed Emerson Palmieri (But de la Juve), les Nerazzurri recherchent plutôt un maître fiable pour l’aile gauche en 3-5-2 de Conte. Convaincre Atalanta n’est pas facile même si, avec l’urgence du coronavirus et ses inévitables répercussions sur le football, le montant minimum de la carte pourrait être traité jusqu’à 30 millions. Mais il y a d’abord un champ à trouver avec les joueurs de Bergame, entre le championnat et la Ligue des champions, puis il y aura de la place pour l’atterrissage convoité en équipe nationale. Et pour le marché, qui verra le nom de Gosens parmi les plus chauds.

@ Albri_Fede90