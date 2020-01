Graeme Souness compare l’objectif annoncé d’Arsenal à un joueur de Liverpool de 75 millions de livres sterling – HITC

Arsenal a été lié à John Stones, récemment comparé à Virgil van Dijk de Liverpool.

Cela aurait été une surprise pour certains lorsque John Stones de Manchester City était lié à un déménagement à Arsenal ce mois-ci, mais cela aurait été plus une surprise lorsqu’il était comparé au défenseur de Liverpool Virgil van Dijk.

Il ne fait aucun doute que depuis trop longtemps Arsenal a manqué de joueur dans le moule du rock défensif de Liverpool. Il est le meilleur défenseur du monde et est sur le point de remporter le titre de Premier League.

Les fans d’Arsenal ne peuvent que rêver d’avoir un joueur comme ça dans leurs livres, mais selon le spécialiste de Sky Sports, Graeme Souness, un certain défenseur lié à un déménagement aux Emirats à Stones a “ absolument tout ” et s’il “ obtient son acte ensemble ” »alors on peut parler de lui dans le« même souffle »que Van Dijk.

Par conséquent, Arsenal et Mikel Arteta, qui ont travaillé avec Stones à l’Etihad, seraient-ils intelligents pour faire un pas pour le défenseur anglais ou est-ce un choix qu’ils ne devraient tout simplement pas regarder?

Souness a fait ses commentaires avant la victoire de Manchester City 6-1 à Aston Villa la semaine dernière, et même s’il n’a pas commenté la spéculation des Stones, il pense qu’il y a un joueur sérieux là-dedans.

«Il serait beaucoup plus facile de parler de ce qu’il n’a pas. Il a tout », a déclaré Souness, cité par The Manchester Evening News.

«Je pense qu’il tombe avec sa prise de décision à des moments critiques. Si vous passez par tous ses atouts, son rythme, son grand contrôle, sa taille, a une présence sur lui. Je pense qu’il pourrait être un joueur de haut niveau. Et par cela, je veux dire non seulement dans notre ligue, mais en dehors de celle-ci.

«Voici la meilleure façon de le dire. Je pense que s’il se ressaisissait et améliorait sa prise de décision, nous parlerions de lui dans le même souffle que Van Dijk. Il a ce genre de qualités – Le jeune homme a absolument tout. »

Le Daily Mail a affirmé que City rejetterait tout mouvement pour Stones ce mois-ci, et étant donné que peu de transactions importantes sont conclues pendant la fenêtre de transfert d’hiver, c’est peut-être une chose à surveiller en été.

Un transfert majeur qui a eu lieu en janvier 2017 a été l’obtention par Liverpool des services de Van Dijk de Southampton pour 75 millions de livres sterling [BBC Sport].

Depuis ce jour, le Néerlandais, ni Liverpool ont regardé en arrière. Jurgen Klopp a prouvé qu’une ou deux signatures à l’arrière peuvent faire toute la différence.

Arsenal a les joueurs attaquants qui peuvent blesser plusieurs équipes au cours de leur journée. Il s’agit simplement d’ajouter ces joueurs d’esprit défensif de haute qualité, ainsi que le coaching d’Arteta, qui, espèrent-ils, feront d’énormes différences pour eux et les ramèneront là où leurs fans veulent qu’ils soient.

