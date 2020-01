Gragnano tris salut avec Barano, la star du challenge bombardier Maiorano

GRAGNANO (NA). Week-end positif à la maison Ville de Gragnano, les Gialloblè ont dépassé les barano pour trois buts à zéro, remportant ainsi trois points clés contre un concurrent direct pour le salut. A San Michele, les buts de Gianmarco Grimaldi et Raffaele Maiorano décident.

SALUT DE LA VICTOIRE

Trois points souhaités à tout prix et mérités avec une deuxième mi-temps de premier plan: d’abord le droit sec et le coup de pinceau doux de Raffaele Maiorano en trois minutes, puis l’extérieur en sweat-shirt de Gianmarco Grimaldi sur une splendide ouverture de Gabriele Annunziata. Jouez, courez et sacrifiez-vous dans un environnement plus chaud que d’habitude, avec le club Gialloblè qui espère lentement pouvoir revenir aux gloires du passé, ramenant la grande joie à “San Michele”.

KO ET RELIEF SUSPIRO

A noter désaccordé, la blessure survenue à Salvatore Basile en première demie finale. Un accident d’avion dans lequel Salvatore a eu le pire, devant quitter le terrain sur une civière. Quelques points de suture ont été nécessaires à l’hôpital pour refermer la plaie, mais les tests ont exclu des dommages plus graves.

Auteur:

Gennaro De Stefano