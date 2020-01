Gragnano, un renfort par département pour viser le salut. Les détails

GRAGNANO (NA). Dimanche à “San Michele”, coup d’envoi à 10h30, le Gragnano Calcio fera face à la Barano Calcio, un choc du salut qui représente un carrefour décisif pour la saison. Sur les ordres de l’entraîneur Alfonso Belmonte, le Gialloblù a soutenu la deuxième séance d’entraînement hebdomadaire cet après-midi au “San Michele” et se retrouvera demain pour le match classique en famille en vue du match de championnat.

TRIPLE AVC

Dans l’intervalle, trois nouveaux achats pour le club Gialloblè arrivent sur le marché: Domenico Todisco, Oscar Salazaro et Giuseppe Picucci. Un renfort pour le département en vue de la ruée vers le salut final.

PREMIERS MOTS

Domenico Todisco, né en 1998, est un joueur éclectique qui, en première partie de saison, a porté le maillot Nola, disputé quatorze matchs et marqué un but dans le Groupe I de Serie D. “Je peux jouer sur l’aile, de préférence à droite, à la fois en défense et en milieu de terrain, selon les besoins du technicien. Dans ces premiers jours, je me sens bien, nous sommes un groupe de jeunes garçons et désireux de reprendre le dessus. On manque un peu de confiance, dimanche contre Puteolana a été très dur mais on a réussi à jouer jusqu’au bout. Contre Barano, ce sera un match fondamental, un match direct dans lequel nous sommes appelés à faire le match parfait et à ramener un résultat positif, peut-être la victoire! “.

Un autre nouveau visage est Oscar Salazaro, attaquant né en 2001 de retour d’une expérience à l’étranger, à Malte, dans les rangs des Hamrun Spartans. «Je me suis immédiatement intégré au groupe, aussi parce que je connaissais des gars qui ont joué avec moi dans le secteur jeunesse de Turris. Après les débuts à Pozzuoli, j’ai hâte de retourner sur le terrain pour rembourser la confiance que le staff technique m’a garantie depuis la première formation. Dimanche à “San Michele” le Barano arrive, ce sera une course compliquée, mais nous avons nécessairement besoin de points et nous ferons de notre mieux pour les obtenir. “

Premier banc contre Puteolana également pour Giuseppe Picucci, jeune gardien de but, né en 2003, sorti sur le marché de décembre de Cavese. Picucci fera des allers-retours entre la première équipe et l’équipe junior.

Auteur:

Gennaro De Stefano