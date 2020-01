Graham Roberts réagit à l’annonce passionnante de Jose Mourinho – HITC

Giovani Lo Celso a obtenu un déménagement permanent à Tottenham Hotspur, a annoncé Jose Mourinho.

Tottenham Hotspur choisit de signer Giovani Lo Celso.

Le meneur de jeu argentin a rejoint les Spurs grâce à un prêt d’une saison du Real Betis l’été dernier et, malgré les premiers mois difficiles, a trouvé ses marques dans le nord de Londres.

Samedi, Lo Celso a ébloui lorsque Tottenham a fait match nul 1-1 avec Southampton en FA Cup, offrant une brillante pré-assistance à Son Heung-min pour ouvrir le score.

S’exprimant après, Jose Mourinho a confirmé via The Metro que les Lilywhites allaient signer l’ancien Paris Saint-Germain de façon permanente.

Mourinho a déclaré: «Ce n’est pas une obligation, c’est une option. Je pense que le garçon gagne la décision. Il prend facilement la décision du club d’exécuter l’option. Une évolution incroyable depuis mon arrivée. »

Et voici comment Graham Roberts a réagi aux nouvelles sur Twitter:

Le joueur de 23 ans est indéniablement un grand, grand talent, mais Tottenham a définitivement besoin de plus de cohérence de sa part.

Bien sûr, il n’est jamais facile de s’adapter à un nouveau pays et à une nouvelle ligue et c’était peut-être le plus gros obstacle de Lo Celso au début – en plus des blessures – mais j’espère que pour lui et pour les Spurs, il pourra frapper.

