Graham Roberts rend son verdict sur l’affichage de Japhet Tanganga aujourd’hui, fait l’éloge de son coéquipier de Tottenham Hotspur – HITC

Samedi, Tottenham Hotspur de Jose Mourinho a fait match nul avec Watford.

Graham Roberts s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à l’échec de Tottenham Hotspur à gagner contre Watford samedi après-midi.

Tottenham a joué un match nul et vierge contre Watford à Vicarage Road en Premier League.

Ce n’était pas l’un des matchs les meilleurs et les plus divertissants de la saison, et l’équipe visiteuse sera décevante de ne pas avoir récolté les trois points de la rencontre.

L’ancienne star de Tottenham, Graham Roberts, suivait le match, et il a donné son avis sur le résultat final.

Roberts estime que les Spurs doivent signer un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier, et il a également félicité l’arrière droit Serge Aurier et Japhet Tanganga – qui a joué à l’arrière gauche aujourd’hui – pour leur performance contre Watford.

Selon WhoScored, Aurier a pris un tir non cadré, a joué deux passes clés, a une précision de passe de 78,3%, a remporté quatre en-têtes, a pris 103 touches, a tenté quatre dribbles, a fait quatre plaqués, deux interceptions et deux dégagements, et mettre cinq croix.

Tanganga a pris un tir qui était sur la cible, avait une précision de passe de 80,7%, a pris 64 touches, a tenté un dribble et a effectué cinq plaqués, une interception et huit dégagements, selon WhoScored.