Graham Smyth partage ce qu’on lui a dit sur un joueur de Leeds âgé de 20 ans – HITC

Le jeune de Leeds United aurait été très bien noté par le patron.

Selon le journaliste du Yorkshire Evening Post, Graham Smyth, le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, est un grand fan de Bryce Hosannah.

Le défenseur de 20 ans a été amené lors de la tournée du club au Myanmar l’été dernier, puis Bielsa l’a emmené en pré-saison en Australie.

Là-bas, Hosannah, qui a eu ses soucis de blessures, a joué 24 minutes lors de la défaite amicale de Leeds contre Manchester United.

Il était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 à Huddersfield Town plus tôt cette saison lors de ses débuts en équipe.

Et Smyth affirme que le patron de Leeds et ses coéquipiers l’aiment en tant que footballeur, écrivant dans The YEP cet après-midi: «J’ai aimé le look de Bryce Hosannah contre Sheffield mercredi et d’après ce qu’on m’a dit, il est évalué par la tête entraîneur et apprécié des joueurs. »

Il a besoin d’un prêt

Le fait est qu’il est important que Bielsa laisse Hosannah partir en prêt la saison prochaine, surtout si Leeds remporte la promotion en Premier League.

United l’a lié à un nouvel accord dans un “avenir prévisible” plus tôt cette saison mais, à 20 ans, il doit commencer à jouer au football senior.

Et si l’équipe de Bielsa est dans l’élite à partir de 2020-21, la réalité est que ce sera une étape trop importante pour lui, étant donné qu’il n’a jamais géré que des matchs des moins de 23 ans.

Si l’Argentin évalue véritablement Hosannah, il saura sûrement qu’un prêt en été est impératif.

