Grana Juventus, Higuain ne veut pas quitter l’Argentine: les détails

Une nouvelle qui a l’incroyable nouvelle que vient de battre Sky Sport. L’attaquant du Juventus Gonzalo Higuain ne voudrait pas quitter l’Argentine pour revenir à Italie et reprendre les séances d’entraînement. Les bianconeri commencent à attirer tous les joueurs qui sont maintenant hors du pays pour passer cette période de “quarantaine”. Contrairement à ses collègues, le Pour le moment, Pipita serait la seule à vouloir rejeter l’appel.

Il y a ceux qui disent non

La base des décisions serait l’état de santé de la mère malade. Rappelons que pour cette même situation, une énorme tempête créée autour de Higuain quand il a quitté l’Italie juste pour être proche de sa mère.

Mais non seulement cela, car, pour agrandir le non de Pipita au retour en Italie, ce serait aussi le situation de coronavirus. Higuain estime toujours qu’il est très dangereux de rentrer en Italie, surtout sans une certaine date de reprise de l’entraînement et du championnat. En fin de compte, Pipita pour le moment n’aurait pas donné de réponse officielle à l’appel de la Juventus, mais il est très probable qu’une négociation viendra entre le club et le joueur. Avec les bianconeri qui, comme dernière hypothèse au refus total de Higuain, sera contraint de prendre des mesures disciplinaires.